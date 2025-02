Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alkmaar'la rövanşta turu geçmek için her şeyi yapacaklarını belirtti. Okan Buruk, "11'e 11'ken de iyi oynamadık, her şeyi kötü yaptık. Savunma da yapamadık, top bizdeyken de oynayamadık, pası da veremedik, ayağımızda da tutamadık, arkadaşımıza veremedik. Üzüleceğimiz bir gün. Bir yandan da ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız. Ümidimizi kesmedik. Altını çizeyim. İkinci maç evimizde. Futbolda her şey var. Bu tür dönüşler çok oldu. Buna inanıp daha iyi hazırlanacağız. Üzdüğümüz insanların gönlünü almak için oynayacağız. 4 gün sonra Rizespor deplasmanı var. Oraya adapte olacağız, hazırlanacağız" dedi.

BİR DAHA BÖYLE KÖTÜ OYNAMAYIZ

"Sadece Tottenham maçı özelinde kalmamak gerekiyor" diyen Buruk, şunları söyledi: Bir yarış içindeyiz. Hem Avrupa hem Türkiye'de yarışıyoruz. Şu anda ligde en yakın rakibimizin 6 puan önündeyiz. Geçiş sürecindeki en zor maçımızı bugün oynadık. Rize maçıyla geri dönecek önemli oyuncular olacak. Bizim için aslında en kritik maç buydu, bu maçı atlatabilseydim kadro eksikliğiyle bundan sonraki maçlar daha kolay olacaktı. Moralimiz bozuldu ama kafamızı kaldırıp sonraki maçlara hazırlanacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Çok kötü bir gündü. Çok kötü bir oyundu. Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyorum.

FLORYA'DA SIZINTI VAR!

Alkmaar maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Okan Buruk, ilk 11'in basına yansımasına tepki gösterdi. Buruk, "Florya'dan her şey çıkıyor maalesef. Kimden, nasıl çıkıyor, bilmiyoruz. Daha sert olmalıyız. Devamlı kadro sızıyor" diye konuştu.