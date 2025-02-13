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Haberler Galatasaray TFF kararını verdi! Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

TFF kararını verdi! Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), dev maça yabancı hakem görevlendireceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 09:21
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TFF kararını verdi! Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak.

TFF kararını verdi! Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

Kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

TFF kararını verdi! Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

TFF kararını verdi! Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

Fenerbahçe bir süredir derbi için yabancı orta hakem talebini dile getirirken, dev maçta hangi hakemin düdük çalacağı merak konusuydu.

TFF kararını verdi! Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

Sabah'ın haberine göre TFF ve MHK bu konuyla ilgili kararını verdi.

TFF kararını verdi! Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

Buna göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı orta hakemin görev alması kararlaştırıldı.

TFF kararını verdi! Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

TFF ve MHK'nın konuyla ilgili çalışma başlattığı ve kariyerli bir yabancı orta hakemin Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacağı ifade edildi.

TFF kararını verdi! Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

TFF'nin derbinin hakemini önümüzdeki günlerde duyuracağı belirtildi.

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