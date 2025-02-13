TFF kararını verdi! Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), dev maça yabancı hakem görevlendireceği öne sürüldü. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe bir süredir derbi için yabancı orta hakem talebini dile getirirken, dev maçta hangi hakemin düdük çalacağı merak konusuydu.
Sabah'ın haberine göre TFF ve MHK bu konuyla ilgili kararını verdi.
Buna göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı orta hakemin görev alması kararlaştırıldı.
TFF ve MHK'nın konuyla ilgili çalışma başlattığı ve kariyerli bir yabancı orta hakemin Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacağı ifade edildi.
TFF'nin derbinin hakemini önümüzdeki günlerde duyuracağı belirtildi.
DİĞER