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Haberler Galatasaray Fernando Muslera: Şu anda bırakmamı mı istiyorsunuz?

Fernando Muslera: Şu anda bırakmamı mı istiyorsunuz?

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 01:23 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 01:27
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Fernando Muslera: Şu anda bırakmamı mı istiyorsunuz?

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, AZ Alkmaar deplasmanında aldıkları 4-1'lik farklı yenilgi sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadele için "Tam unutmalık maç" benzetmesi yapan Muslera şunları söyledi:

"Baştan sona iyi oynamadık, iyi bitiremedik. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardır. İkinci maçı evimizde oynayacağız. Orada mental olarak da güçlü olmamız gerekiyor. Eleştirmemiz gereken çok şey var kendimizde. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmalıyız."

"ŞU ANDA BIRAKMAMI MI İSTİYORSUNUZ?"

Yayıncı kuruluş muhabirinin "Zamanı gelince konuşurum demişti. Şu an bazı konuları konuşmak için doğru zaman mı? Kariyeriyle ilgili olabilir. Eleştirilerle ilgili olabilir" sorusuna Muslera "Şu anda bırakmamı mı istiyorsunuz?" şeklinde yanıt verdi.

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