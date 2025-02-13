Galatasaray'da Okan Buruk AZ Alkmaar maçı sonrası konuştu: Her şeyi kötü yaptık!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mağlubiyetin ardından konuştu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Eksik geldik, önemli eksikler vardı ama ne olursa olsun bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok. Bu oyunu 10 kişi üzerinden okumamak lazım, 11'e 11'ken de kötüydük. Her şeyi kötü yaptık. Savunma yapamadık, topu atamadık, ayağımızda tutamadık."

"Hem üzüldüğümüz hem de üzdüğümüz insanların gönlünü almak için Rize deplasmanına adapte olacağız. Yeni transferlerimiz, bu maçta oynamayan oyuncularımız, yetiştirebilirsek sakatlarımız... Rize maçında daha fresh bir kadroyla sahada olabiliriz."

"TRANSFERLERİ OYNATMA ŞANSIMIZ OLACAK"

"Rizespor maçıyla birlikte transferlerimizi oynatma şansımızı bulacağız. Cezadan dönen oyuncular. Sakatlık sürecinde olanlar, kadroya geri dönecek oyuncular bizimle yavaş yavaş olmaya başlayacaklar. Bizim için kritik maç bu maçtı. Bunu atlatabilseydim, bu kadro eksikliğiyle, sonraki maçlar istediğimiz şekilde olacaktı. Kafamızı kaldırıp sonraki maça hazırlanmak zorundayız." dedi.