  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk AZ Alkmaar maçı sonrası konuştu: Her şeyi kötü yaptık!

Galatasaray'da Okan Buruk AZ Alkmaar maçı sonrası konuştu: Her şeyi kötü yaptık!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mağlubiyetin ardından konuştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 01:23 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 01:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Okan Buruk AZ Alkmaar maçı sonrası konuştu: Her şeyi kötü yaptık!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mağlubiyetin ardından konuştu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Eksik geldik, önemli eksikler vardı ama ne olursa olsun bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok. Bu oyunu 10 kişi üzerinden okumamak lazım, 11'e 11'ken de kötüydük. Her şeyi kötü yaptık. Savunma yapamadık, topu atamadık, ayağımızda tutamadık."

"Hem üzüldüğümüz hem de üzdüğümüz insanların gönlünü almak için Rize deplasmanına adapte olacağız. Yeni transferlerimiz, bu maçta oynamayan oyuncularımız, yetiştirebilirsek sakatlarımız... Rize maçında daha fresh bir kadroyla sahada olabiliriz."

"TRANSFERLERİ OYNATMA ŞANSIMIZ OLACAK"

"Rizespor maçıyla birlikte transferlerimizi oynatma şansımızı bulacağız. Cezadan dönen oyuncular. Sakatlık sürecinde olanlar, kadroya geri dönecek oyuncular bizimle yavaş yavaş olmaya başlayacaklar. Bizim için kritik maç bu maçtı. Bunu atlatabilseydim, bu kadro eksikliğiyle, sonraki maçlar istediğimiz şekilde olacaktı. Kafamızı kaldırıp sonraki maça hazırlanmak zorundayız." dedi.

Aslan Hollanda'da turu zora soktu!
Muslera: Şu anda bırakmamı mı istiyorsunuz?
DİĞER
Aslı Enver minik kızı Elay’ın keyif yaptığı anları paylaştı!
Belediyelere terör operasyonunda CHP-DEM-Kandil ağı! Sevk yazısında çarpıcı detaylar | 10 şüpheli tutuklandı
Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanımız
Abdülkerim Bardakcı’dan kritik müdahale!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muslera: Şu anda bırakmamı mı istiyorsunuz? Muslera: Şu anda bırakmamı mı istiyorsunuz? 01:19
Roland Sallai: Dersler çıkaracağız Roland Sallai: Dersler çıkaracağız 01:11
Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanımız Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanımız 00:54
Aslan Hollanda'da turu zora soktu! Aslan Hollanda'da turu zora soktu! 00:51
Abdülkerim Bardakcı’dan kritik müdahale! Abdülkerim Bardakcı’dan kritik müdahale! 23:37
Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanımız Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanımız 23:09
Daha Eski
Jose Mourinho'dan Yusuf Akçiçek'e övgü! Jose Mourinho'dan Yusuf Akçiçek'e övgü! 22:59
F.Bahçe'den Anderlecht karşısında net galibiyet! F.Bahçe'den Anderlecht karşısında net galibiyet! 22:32
Okan Buruk'tan kadro tepkisi! Okan Buruk'tan kadro tepkisi! 22:28
Ümraniyespor İstanbulspor’u mağlup etti Ümraniyespor İstanbulspor’u mağlup etti 22:20
TFF G.Saray - A. Demirspor maçının kararını verdi! TFF G.Saray - A. Demirspor maçının kararını verdi! 22:16
Terim'li Al Shabab, 90+6'da yıkıldı! Terim'li Al Shabab, 90+6'da yıkıldı! 20:49