AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray (GENİŞ ÖZET) Aslan turu zora soktu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu

AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Sven Mijnans, 37. dakikada Troy Parrott (P), 57. dakikada Jordy Clasie ve 66. dakikada David Moller Wolfe'den geldi. Galatasaray'ın tek golünü ise 20. dakikada Roland Sallai kaydetti.

KAAN AYHAN RÖVANŞTA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte, karşılaşmanın 51. dakikasında Kaan Ayhan ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ayhan, İstanbul'daki rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, evindeki rövanş karşılaşması öncesi tur hayallerini zora soktu. Temsilcimizin turu geçebilmek için Rams Park'ta en az 3 gol bulması gerecek.

Rövanş karşılaşması, 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Rams Park'ta oynanacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️GOOLLL! Roland Sallai!!!! Gelişine harika vurdu maçta beraberliği getirdi!! pic.twitter.com/j2FLv9FBil — TRT Spor (@trtspor) February 13, 2025

AZ Alkmaar Parrott'ın penaltıdan attığı golle tekrar öne geçti. pic.twitter.com/9mVypBrvBW — TRT Spor (@trtspor) February 13, 2025

AZ Alkmaar'da Jordy Clasie skoru 3-1'e getirdi. pic.twitter.com/H5tSPhgMyW — TRT Spor (@trtspor) February 13, 2025