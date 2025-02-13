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Haberler Galatasaray AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray (GENİŞ ÖZET) Aslan turu zora soktu

AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray (GENİŞ ÖZET) Aslan turu zora soktu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olarak rövanş öncesi turu zora soktu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 00:52
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AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray (GENİŞ ÖZET) Aslan turu zora soktu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu

AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Sven Mijnans, 37. dakikada Troy Parrott (P), 57. dakikada Jordy Clasie ve 66. dakikada David Moller Wolfe'den geldi. Galatasaray'ın tek golünü ise 20. dakikada Roland Sallai kaydetti.

KAAN AYHAN RÖVANŞTA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte, karşılaşmanın 51. dakikasında Kaan Ayhan ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ayhan, İstanbul'daki rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, evindeki rövanş karşılaşması öncesi tur hayallerini zora soktu. Temsilcimizin turu geçebilmek için Rams Park'ta en az 3 gol bulması gerecek.

Rövanş karşılaşması, 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Rams Park'ta oynanacak.

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