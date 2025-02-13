AZ Alkmaar - Galatasaray maçı canlı izle | AVRUPA LİGİ TRT 1 CANLI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor.

Temsilcimiz Hollanda'da rövanş öncesi avantajlı skorla İstanbul'da dönmeyi hedefliyor.

AFAS Stadyumu'ndaki mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetiyor.

AZ ALKMAAR - G.SARAY İLK 11'LERİ

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Clasie, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott

Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Cuesta, Jelert, Berkan Kutlu, Mertens, Gabriel Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz, Morata

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ...

AVRUPA KUPALARINDA 327. MAÇ

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 327. mücadelesine çıkacak. 1956-57 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 326 maçta mücadele etti. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 122 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 448 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 492 gole engel olamadı.

'KUPA 2'DE 103. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 103. kez mücadele edecek. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 102 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 27 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 165 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 135 gol gördü.

SON 22 MAÇIN 19'UNDA GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 22 karşılaşmanın 19'unda yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 22 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 10'undan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 2 hafta önce bu sezon Ajax'a 2-1 yenildi.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı 11. sınavını verecek. Sarı-kırmızılılar ile Hollanda temsilcileri arasında bugüne kadar 10 maç yapıldı. Söz konusu müsabakaların 2'sini kazanabilen "Cimbom", 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 20 gol gördü.

HOLLANDA DEPLASMANINDA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 6 maçta galip gelemedi. Bu sezona kadar dış sahada PSV ile 4 kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmaların tamamını kaybetti. Galatasaray, bu sezon ise önce AZ Alkmaar, ardından da Ajax ile deplasmanda mücadele etti. Lig aşamasında karşılaştığı AZ Alkmaar maçından 1-1 beraberlikle dönen Galatasaray, son olarak 2 hafta önce Ajax'a 2-1 yenildi.

AZ ALKMAAR İLE İKİNCİ RANDEVU

Galatasaray ile AZ Alkmaar, resmi müsabakalarda ikinci kez karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile ilk kez bu sezon eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonundaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Yarınki karşılaşma iki takım arasındaki ikinci maç olacak.

HOLLANDA EKİBİ ÖNE GEÇTİ

Sven Mijnans, AZ Alkmaar'ı öne geçirdi. pic.twitter.com/xFXORwJjiF — TRT Spor (@trtspor) February 13, 2025

SALLAI'DEN SÜPER GOL

⚽️GOOLLL! Roland Sallai!!!! Gelişine harika vurdu maçta beraberliği getirdi!! pic.twitter.com/j2FLv9FBil — TRT Spor (@trtspor) February 13, 2025

AZ ALKMAAR PENALTIDAN GOLÜ BULDU