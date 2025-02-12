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Haberler Galatasaray Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR kaydı açıklandı!

Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR kaydı açıklandı!

Son dakika haberi: TFF, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR kaydını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 22:04 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 22:30
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Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR kaydı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını açıklama kararı aldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray-Adana Demirspor maçının 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir." denildi.

Merkez Hakem Kurulunun, pozisyonu değerlendirdiği ve VAR müdahalesi gerektiğine karar verdiği belirtilerek, "Gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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