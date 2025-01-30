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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Victor Osimhen ve Lucas Torreira'dan kötü haber! Ajax maçında...

Galatasaray'a Victor Osimhen ve Lucas Torreira'dan kötü haber! Ajax maçında...

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax karşısında deplasmanda mücadele eden Galatasaray'a 2 yıldız oyuncusundan kötü haber geldi. Victor Osimhen ve Lucas Torreira, gördükleri sarı kart neticesinde sonraki Avrupa maçında cezalı durumuna düştüler. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 23:55 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 00:18
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Galatasaray'a Victor Osimhen ve Lucas Torreira'dan kötü haber! Ajax maçında...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Galatasaray, kritik Ajax deplasmanına çıktı. Sarı kırmızılılara 2 yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Osimhen'in Ajax kalecisi Pasveer'in oyunu hızlı başlatmasına engel olmak amaçlı yaptığı temas sonrası İspanyol hakem Jesus Gil Manzano, kendisine sarı kart gösterdi.

Victor Osimhen, Avrupa'da oynanacak bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

TORREIRA DA CEZALI

53. dakika'da Gabriel Sara, şutu sonrası Ajax ceza sahası içinde yerde kaldı. Lucas Torreira, hakeme itirazdan sarı kart yedi ve Osimhen gibi sonraki Avrupa Ligi maçında cezalı durumuna düştü.

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