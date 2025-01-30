Galatasaray'a Victor Osimhen ve Lucas Torreira'dan kötü haber! Ajax maçında...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Galatasaray, kritik Ajax deplasmanına çıktı. Sarı kırmızılılara 2 yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Osimhen'in Ajax kalecisi Pasveer'in oyunu hızlı başlatmasına engel olmak amaçlı yaptığı temas sonrası İspanyol hakem Jesus Gil Manzano, kendisine sarı kart gösterdi.

Victor Osimhen, Avrupa'da oynanacak bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

TORREIRA DA CEZALI

53. dakika'da Gabriel Sara, şutu sonrası Ajax ceza sahası içinde yerde kaldı. Lucas Torreira, hakeme itirazdan sarı kart yedi ve Osimhen gibi sonraki Avrupa Ligi maçında cezalı durumuna düştü.