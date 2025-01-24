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Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı Puan farkını açmak isteyen sarı kırmızılılar taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkacak. Gabriel Sara'nın sakatlığı sonrası orta sahada Torreira'nın partnerini bulmayan Okan Buruk sürpriz bir karar aldı. İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 16:15
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Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

Ligde geride kalan 20 haftada 19 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 51 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

Konyaspor ise 19 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan yeşil-beyazlı ekip, 21 puanla haftaya 13. sırada girdi.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

İki takım arasında ligin 2. haftasında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip müsabakada Gabriel Sara ile Mauro Icardi'den yararlanamayacak.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi Konyaspor'a karşı da süre alamayacak.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

Son 3 resmi maçta forma giyemeyen Gabriel Sara'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak. Henüz takımla antrenmanlara katılmayan Brezilyalı oyuncunun oynaması beklenmiyor.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

Konyaspor maçı öncesinde Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 22. haftada deplasmanda yapılacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

SON 25 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 25 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 25 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, yaptığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev karşısında da 3-1 öne geçmesine rağmen galip gelemedi.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

Galatasaray müsabakayı kazanarak iki maçlık galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

SON 11 RESMİ MAÇINDA GOL YEDİ

Galatasaray, yaptığı son 11 resmi müsabakada kalesini gole kapatamadı.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK müsabakasında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 11 resmi maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

Bu sezon 30 resmi maça çıkan Galatasaray, 26 müsabakada kalesinde gol görerek kötü bir istatistiğe imza attı. Galatasaray, sadece Süper Lig'deki 4 müsabakada rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermezken UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda gol yedi.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlardaki 30 maçta kalesinde toplamda 47 gol gördü.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

TRİBÜNLERDE BÜYÜK EKSİK

İç sahadaki son Göztepe maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalar nedeniyle birçok Galatasaray taraftarı maça giremeyecek.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

Göztepe müsabakasının ardından PFDK, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Tribünü'nde 14, Güney Tribünü'nde 13, Doğu Tribünü'nde ise 11 olmak üzere toplam 38 bloktaki taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti. İç sahada taraftarıyla önemli bir atmosfer oluşturan sarı-kırmızılı ekip, çoğunluğu kombine bilet sahibi "tecrübeli" taraftarlarından mahrum kalacak.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

Öte yandan Galatasaray'da, Konyaspor maçı öncesi muhtemel 11 netleşmeye başladı.

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

İşte teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği kadro...

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

BERKAN

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

DAVINSON

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

JAKOBS

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

KAAN AYHAN

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

MERTENS

Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

SALLAI

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