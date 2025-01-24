Okan Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i

Bu sezon 30 resmi maça çıkan Galatasaray, 26 müsabakada kalesinde gol görerek kötü bir istatistiğe imza attı. Galatasaray, sadece Süper Lig'deki 4 müsabakada rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermezken UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda gol yedi.