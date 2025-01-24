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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Gabriel Sara müjdesi! İşte Tümosan Konyaspor maçı öncesi son durumu

Galatasaray'da Gabriel Sara müjdesi! İşte Tümosan Konyaspor maçı öncesi son durumu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Bu mücadelede takımın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'nın durumu sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Son olarak futbolcudan Cimbom'a sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 19:56
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Galatasaray'da Gabriel Sara müjdesi! İşte Tümosan Konyaspor maçı öncesi son durumu

Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanan Gabriel Sara, Süper Lig'deki Başakşehir ve Hatayspor ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçlarında forma giyememişti.

Galatasaray'da Gabriel Sara müjdesi! İşte Tümosan Konyaspor maçı öncesi son durumu

Galatasaray, Gabriel Sara'dan yoksun çıktığı 3 maçta 4 puan kaybetmiş ve Brezilyalının yokluğunu hissetmişti.

Galatasaray'da Gabriel Sara müjdesi! İşte Tümosan Konyaspor maçı öncesi son durumu

Öte yandan Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi geldi.

Galatasaray'da Gabriel Sara müjdesi! İşte Tümosan Konyaspor maçı öncesi son durumu

Gabriel Sara, Konyaspor karşılaşması öncesi yapılan son idmanda takımla çalıştı.

Galatasaray'da Gabriel Sara müjdesi! İşte Tümosan Konyaspor maçı öncesi son durumu

Brezilyalı orta sahanın Konyaspor maçının kadrosunda olması bekleniyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara müjdesi! İşte Tümosan Konyaspor maçı öncesi son durumu

Galatasaray, Süper Lig'de yarın saat 19:00'da Konyaspor'u konuk edecek.

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