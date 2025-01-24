Galatasaray'da Gabriel Sara müjdesi! İşte Tümosan Konyaspor maçı öncesi son durumu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Bu mücadelede takımın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'nın durumu sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Son olarak futbolcudan Cimbom'a sevindiren haber geldi. İşte detaylar...
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Galatasaray, Gabriel Sara'dan yoksun çıktığı 3 maçta 4 puan kaybetmiş ve Brezilyalının yokluğunu hissetmişti.
Öte yandan Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi geldi.
Gabriel Sara, Konyaspor karşılaşması öncesi yapılan son idmanda takımla çalıştı.
Brezilyalı orta sahanın Konyaspor maçının kadrosunda olması bekleniyor.
Galatasaray, Süper Lig'de yarın saat 19:00'da Konyaspor'u konuk edecek.
AHMED ANTRENMANA ÇIKTI
Sarı kırmızılarda bu arada yeni transfer Ahmed Kutucu da takımla ilk çalışmasını yaptı.
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