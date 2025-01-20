Galatasaray Emerson Royal transferi için Milan'la görüşmelere başladı
Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Elias Jelert'ten beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılılar sağ bek transferi için düğmeye bastı. Cimbom'un Milan forması giyen Emerson Royal için İtalyan kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 15:46 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 16:07
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Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların son olarak gündemine Milan forması giyen Emerson Royal geldi.
ÜNLÜ GAZETECİ DUYURDU
Fabrizio Romano, Galatasaray, Emerson Royal için Milan'la temasa geçtiğini açıkladı.
Kyle Walker ile anlaşma sağlayan İtalyan kulübünün Emerson Royal'ı gözden çıkarması bekleniyor.
25 MAÇTA GÖREV ALDI
Birden fazla bölgede görev yapan Emerson Royal bu sezon Milan'da toplam 25 maçta forma giydi.
26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Piyasa değeri 14 milyon Euro olan Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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