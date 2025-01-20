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Haberler Galatasaray Galatasaray Emerson Royal transferi için Milan'la görüşmelere başladı

Galatasaray Emerson Royal transferi için Milan'la görüşmelere başladı

Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Elias Jelert'ten beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılılar sağ bek transferi için düğmeye bastı. Cimbom'un Milan forması giyen Emerson Royal için İtalyan kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 15:46 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 16:07
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ENES CEVAHİRCİ
Galatasaray Emerson Royal transferi için Milan'la görüşmelere başladı

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı.

Galatasaray Emerson Royal transferi için Milan'la görüşmelere başladı

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte yoğun mesai harcayan sarı kırmızılı kurmaylar rotasını sağ bek transferine çevirdi.

Galatasaray Emerson Royal transferi için Milan'la görüşmelere başladı

Sezon başında Kopenhag'tan transfer edilen Elias Jelert'ten beklediği katkıyı alamayan Cimbom Danimarkalı oyuncunun alternatiflerini aramaya başladı.

Galatasaray Emerson Royal transferi için Milan'la görüşmelere başladı

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların son olarak gündemine Milan forması giyen Emerson Royal geldi.

Galatasaray Emerson Royal transferi için Milan'la görüşmelere başladı

ÜNLÜ GAZETECİ DUYURDU

Fabrizio Romano, Galatasaray, Emerson Royal için Milan'la temasa geçtiğini açıkladı.

Galatasaray Emerson Royal transferi için Milan'la görüşmelere başladı

Kyle Walker ile anlaşma sağlayan İtalyan kulübünün Emerson Royal'ı gözden çıkarması bekleniyor.

Galatasaray Emerson Royal transferi için Milan'la görüşmelere başladı

25 MAÇTA GÖREV ALDI

Birden fazla bölgede görev yapan Emerson Royal bu sezon Milan'da toplam 25 maçta forma giydi.

Galatasaray Emerson Royal transferi için Milan'la görüşmelere başladı

26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Galatasaray Emerson Royal transferi için Milan'la görüşmelere başladı

Piyasa değeri 14 milyon Euro olan Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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