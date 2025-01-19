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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük rest!

TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük rest!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımın yıldız isimlerinden Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı oyuncunun son olarak sarı-kırmızılılar için o dev teklifi geri çevirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 09:28
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TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük rest!

Galatasaray bu sezon hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde önemli başarılar elde ederek taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük rest!

Cimbom'da bu yoğun maç temposunda bazı futbolcular gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük rest!

Sarı-kırmızılılarda bu futbolculardan birisi de takımın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen. Cimbom'daki geleceği büyük merak konusu haline gelen oyuncuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük rest!

İngiliz basınında çıkan haberlerde; Manchester United'ın Osimhen için Napoli ile temas kurduğu bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük rest!

ManU'da menajer Ruben Amorim'in Nijeryalı forveti çok istediği ancak olumlu cevap alamadığı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük rest!

Osimhen'in kesin olarak sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediği aktarıldı.

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