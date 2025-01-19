TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük rest!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımın yıldız isimlerinden Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı oyuncunun son olarak sarı-kırmızılılar için o dev teklifi geri çevirdiği öğrenildi. İşte detaylar...
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İngiliz basınında çıkan haberlerde; Manchester United'ın Osimhen için Napoli ile temas kurduğu bildirildi.
ManU'da menajer Ruben Amorim'in Nijeryalı forveti çok istediği ancak olumlu cevap alamadığı vurgulandı.
Osimhen'in kesin olarak sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediği aktarıldı.
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