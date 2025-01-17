Victor Osimhen: Galatasaray'a odaklandım!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen: "İlk yarıda biraz şiddet eksikliği vardı. Rakibin oynamasına izin verdik. Hocamızın konuşmasıyla birlikte şiddeti artırdık. Zor maçlar bunlar. Odak noktamızı kaybetmemeliyiz. Hatalarımıza bakacağız ve bunlardan ders alacağız."

"GALATASARAY'A ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"

"Takıma geldiğim zaman herkes beni çok iyi karşıladı, bana çok yardımcı oldular. Hocam sürekli yanımdaydı, bana güvendi. Takım arkadaşlarım da güvendi. Adapte olmak kolay oldu. Bu takıma odaklanmış durumdayım. Hedeflerimiz var, bu hedefler için ilerliyoruz."

"HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARACAĞIZ"

"Bu bizim işimiz. Sahadaki 11 değil, herkes hazır. Haftada iki maç normal. Ben hazırım. Takımım için her zaman her şeyi yapmak istiyorum. Şimdi bu maça bakacağız ve hatalarımızdan ders çıkaracağız." ifadelerini kullandı.