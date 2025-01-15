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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Elye Wahi teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan bonservis

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Elye Wahi teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan bonservis

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından golcü arayışlarına hız veren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Elye Wahi oldu. Sarı-kırmızılıların Fransız forvet için Marsilya'ya yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 09:39
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Elye Wahi teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan bonservis

Ara transfer dönemi için gözünü Fransa'ya çeviren Galatasaray'da, Mikautadze, Muani ve Guairi'den sonra Elye Wahi ismi gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Elye Wahi teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan bonservis

Sarı-kırmızılılar, Marsilya forması giyen 22 yaşındaki santrforu satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifini sundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Elye Wahi teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan bonservis

EN AZ 20 MİLYON EURO

Milliyet'in haberine göre Marsilya'nın, Lens'ten 25 milyon Euro'ya aldıkları Fransız golcüyü 20 milyon Euro'nun altında bırakmak istemediği ve opsiyonun zorunlu olmasını istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Elye Wahi teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan bonservis

Hücum hattında farklı pozisyonlarda oynayabilmesi ve enerjisiyle teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çeken genç oyuncuyla ilgili görüşmelerin süreceği bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Elye Wahi teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan bonservis

Fransız spor gazetesi L'Equipe, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Wahi için West Ham'dan sonra Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Elye Wahi teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan bonservis

Genç futbolcu 13 karşılaşmaya çıkarken, 3 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu ve son oynanan Rennes karşılaşmasında kadroda yer almadı.

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