TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Elye Wahi teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan bonservis
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından golcü arayışlarına hız veren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Elye Wahi oldu. Sarı-kırmızılıların Fransız forvet için Marsilya'ya yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Hücum hattında farklı pozisyonlarda oynayabilmesi ve enerjisiyle teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çeken genç oyuncuyla ilgili görüşmelerin süreceği bildirildi.
Fransız spor gazetesi L'Equipe, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Wahi için West Ham'dan sonra Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı.
Genç futbolcu 13 karşılaşmaya çıkarken, 3 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu ve son oynanan Rennes karşılaşmasında kadroda yer almadı.
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