TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 bomba birden! Süper Lig'e damga vuran isimlerle söz kesti
Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte harekete geçen sarı kırmızılı yönetim transferde peş peşe bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Yoluna 3 kulvarda devam eden Cimbom'da başkan Dursun Özbek Süper Lig'e damga vuran 2 yıldız için devreye girdi. Özbek hem oyuncularla hem de kulübüyle söz kesti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Dursun Özbek'in, hem kulüp hem de oyuncularla görüşerek sezon sonu için söz kestiği öğrenildi.
1 NUMARA BERKE'YE
Bu sezon Eyüpspor'la alkışları toplayan kaleci Berke'nin sezon sonunda Fernando Muslera'dan eldivenleri teslim alması bekleniyor.
Muslera'nın Uruguay'a dönmesiyle beraber yeni 1 numaranın Berke olması bekleniyor.
Eyüp ekibiyle bu sezon 18 maça çıkan 24 yaşındaki kaleci, kalesini 7 maçta gole kapattı. Genç eldiven, ağlarında ise sadece 17 gol gördü.
YENİ YILDIZ AHMED
Galatasaray, sezon sonunda Ahmed Kutucu transferini gerçekleştirirse oyuncu satışında ciddi anlamda rahatlayacak.
Yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz ya da Yunus Akgün'e gelebilecek dev teklifleri değerlendirmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu ile hem kanat bölgesini hem de forvet hattını güçlendirmek istiyor.
Bu sezon 19 maçta görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, 9 gol attı, 5 asist yaptı.
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