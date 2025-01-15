TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 bomba birden! Süper Lig'e damga vuran isimlerle söz kesti

Eyüp ekibiyle bu sezon 18 maça çıkan 24 yaşındaki kaleci, kalesini 7 maçta gole kapattı. Genç eldiven, ağlarında ise sadece 17 gol gördü.

Yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz ya da Yunus Akgün'e gelebilecek dev teklifleri değerlendirmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu ile hem kanat bölgesini hem de forvet hattını güçlendirmek istiyor.