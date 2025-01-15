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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 bomba birden! Süper Lig'e damga vuran isimlerle söz kesti

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 bomba birden! Süper Lig'e damga vuran isimlerle söz kesti

Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte harekete geçen sarı kırmızılı yönetim transferde peş peşe bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Yoluna 3 kulvarda devam eden Cimbom'da başkan Dursun Özbek Süper Lig'e damga vuran 2 yıldız için devreye girdi. Özbek hem oyuncularla hem de kulübüyle söz kesti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 bomba birden! Süper Lig'e damga vuran isimlerle söz kesti

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ederken gelecek sezonun planlaması da yapılıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 bomba birden! Süper Lig'e damga vuran isimlerle söz kesti

Başkan Dursun Özbek, sezon sonu için fırsat transferlerini bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 bomba birden! Süper Lig'e damga vuran isimlerle söz kesti

Başkan Özbek, Süper Lig'de Eyüpspor'la parlayan yıldızlar Berke Özer ve Ahmed Kutucu için bizzat devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 bomba birden! Süper Lig'e damga vuran isimlerle söz kesti

Dursun Özbek'in, hem kulüp hem de oyuncularla görüşerek sezon sonu için söz kestiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 bomba birden! Süper Lig'e damga vuran isimlerle söz kesti

1 NUMARA BERKE'YE
Bu sezon Eyüpspor'la alkışları toplayan kaleci Berke'nin sezon sonunda Fernando Muslera'dan eldivenleri teslim alması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 bomba birden! Süper Lig'e damga vuran isimlerle söz kesti

Muslera'nın Uruguay'a dönmesiyle beraber yeni 1 numaranın Berke olması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 bomba birden! Süper Lig'e damga vuran isimlerle söz kesti

Eyüp ekibiyle bu sezon 18 maça çıkan 24 yaşındaki kaleci, kalesini 7 maçta gole kapattı. Genç eldiven, ağlarında ise sadece 17 gol gördü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 bomba birden! Süper Lig'e damga vuran isimlerle söz kesti

YENİ YILDIZ AHMED
Galatasaray, sezon sonunda Ahmed Kutucu transferini gerçekleştirirse oyuncu satışında ciddi anlamda rahatlayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 bomba birden! Süper Lig'e damga vuran isimlerle söz kesti

Yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz ya da Yunus Akgün'e gelebilecek dev teklifleri değerlendirmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu ile hem kanat bölgesini hem de forvet hattını güçlendirmek istiyor.

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