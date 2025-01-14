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Haberler Galatasaray Skriniar savaşı

Skriniar savaşı

PSG’nin kadro dışı bıraktığı 29 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılılar, Avrupa’nın önemli takımlarıyla yarışıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 06:50
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Skriniar savaşı

Son haftalarda özellikle savunmada yaşanan aksaklıklar, Milan Skriniar'ın ismini daha güçlü bir şekilde masaya getiriyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un transferi sonrasında yeniden üçlü savunmaya geçmeyi planladığı Skriniar, Avrupa'nın önemli takımlarının da iştahını kabartmış durumda. PSG, Khvicha Kvaratskhelia transferinde Skriniar'ı takas yoluyla Napoli'ye önerdi. Oyuncu İtalya'ya sıcak baksa da Napoli yüksek maaşı yüzünden şimdilik Slovak yıldızı düşünmüyor. Bir dönem Dortmund ile ismi anılan Skriniar, eski takım arkadaşları Torreira ve İcardi'nin de etkisiyle G.Saray'a 'olur' verdi. Ancak PSG oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeye sıcak bakmadığı için süreç uzuyor.

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