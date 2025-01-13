Galatasaray'dan Fenerbahçe maçının ardından flaş paylaşım!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı ekibin paylaşımında, ""VAR" gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" ifadeleri yer aldı.

"VAR" gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak! — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 13, 2025