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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe maçının ardından flaş paylaşım!

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçının ardından flaş paylaşım!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 22:46 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 22:54
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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçının ardından flaş paylaşım!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı ekibin paylaşımında, ""VAR" gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" ifadeleri yer aldı.

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