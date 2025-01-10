Galatasaray'ın listesindeki Kolo Muani'den transfere onay!

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek için kollarını sıvamış ve Randal Kolo Muani'yi gündemine almıştı.

26 yaşındaki Fransız'ı kiralamak için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, öte yandan oyuncuya talip diğer Avrupa devleri ile rekabet halindeydi.