Galatasaray'ın listesindeki Kolo Muani'den transfere onay!
Trendyol Süper Lig'de namağlup lider Galatasaray, ara transfer dönemi hamleleri ile sezonun ikinci yarısında da liderliğini sürdürmek ve armasına 5. yıldızı eklemek istiyor. Bu doğrultuda oluşturulan transfer listesinde yer alan Randal Kolo Muani'de flaş bir gelişme yaşandı. İşte yetenekli santrforun "evet" yanıtı... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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İşte herkesi şaşırtan o transfer yanıtı ve Muani'nin yeni takımı...
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Tuttosport'tan derlediği habere göre yıldız oyuncu, Juventus'un teklifine olumlu dönüş yaptı.
Aktarılana göre Teknik Direktör Luis Enrique ile anlaşmazlığa düşen forvet, kariyerine Serie A'da devam etme kararı aldı.
Bu sezon 14 maçta yalnızca 2 kere ilk 11 başlayan Muani, 2 gol / 1 asist katkısı sunmayı başardı. Şimdi gözler, oyuncuyu kiralamak için yola çıkan fakat uzun vadeli bir teklif sunması da kuvvetle muhtemel olan Juventus'un üzerinde.
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