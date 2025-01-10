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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın listesindeki Kolo Muani'den transfere onay!

Galatasaray'ın listesindeki Kolo Muani'den transfere onay!

Trendyol Süper Lig'de namağlup lider Galatasaray, ara transfer dönemi hamleleri ile sezonun ikinci yarısında da liderliğini sürdürmek ve armasına 5. yıldızı eklemek istiyor. Bu doğrultuda oluşturulan transfer listesinde yer alan Randal Kolo Muani'de flaş bir gelişme yaşandı. İşte yetenekli santrforun "evet" yanıtı... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 15:03
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'ın listesindeki Kolo Muani'den transfere onay!

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek için kollarını sıvamış ve Randal Kolo Muani'yi gündemine almıştı.

Galatasaray'ın listesindeki Kolo Muani'den transfere onay!

26 yaşındaki Fransız'ı kiralamak için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, öte yandan oyuncuya talip diğer Avrupa devleri ile rekabet halindeydi.

Galatasaray'ın listesindeki Kolo Muani'den transfere onay!

Kolo Muani'nin PSG'nin Monaco ile karşılaştığı Süper Kupa finalinde kadroya alınması takımda kalacağının sinyalleri olarak düşünülüyordu ki yetenekli santrfordan transfere beklenmedik bir "evet" geldi.

Galatasaray'ın listesindeki Kolo Muani'den transfere onay!

İşte herkesi şaşırtan o transfer yanıtı ve Muani'nin yeni takımı...

Galatasaray'ın listesindeki Kolo Muani'den transfere onay!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Tuttosport'tan derlediği habere göre yıldız oyuncu, Juventus'un teklifine olumlu dönüş yaptı.

Galatasaray'ın listesindeki Kolo Muani'den transfere onay!

Aktarılana göre Teknik Direktör Luis Enrique ile anlaşmazlığa düşen forvet, kariyerine Serie A'da devam etme kararı aldı.

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