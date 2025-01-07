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Haberler Galatasaray Galatasaray Eren Elmalı'da anlaşma sağladı! İşte Trabzonspor'a ödeyeceği bonservis

Galatasaray Eren Elmalı'da anlaşma sağladı! İşte Trabzonspor'a ödeyeceği bonservis

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Trabzonspor arasında son günlerde devam eden Eren Elmalı transferi iddiası ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Başkanlar arasında görüşmelerde önemli mesafe kat edildi ve Elmalı ile sözlü olarak anlaşma sağlandı. İşte ödenecek bonservis bedeli... | Son Dakika GS TS Spor Haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 14:29
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Galatasaray Eren Elmalı'da anlaşma sağladı! İşte Trabzonspor'a ödeyeceği bonservis

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak ve armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen Galatasaray'da devre arası transfer listesinde flaş bir isim yer alıyor.

Sarı kırmızılılar, Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Eren Elmalı'ya talip oldu. Başkanlar arası yapılan görüşmede önemli mesafeler kat edildi.

Ayrıca Eren Elmalı'nın da Galatasaray ile sözlü olarak anlaşma sağladığı gelen bilgiler arasında.

Transferde herhangi bir oyuncu takasın olmadığı öğrenilirken Eren'in bonservisinin bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro seviyelerinde olduğu ifade edildi.

61saat'in haberine göre ayrıca transferle ilgili bu hafta net gelişmeler yaşanacak.

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