TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Nijerya basını, yıldız golcünün yeni adresini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sezon sonuna kadar kiralanan 26 yaşındaki golcü, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.
Attığı gollerle Avrupa devlerinin gündeminden düşmeyen yıldız golcüyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Nijeryalı santrforla ilgili son iddia ülkesinden geldi.
OSIMHEN MANCHESTER UNITED YOLCUSU
ThePapers kaynaklı haberde Victor Osimhen, Manchester United'a transfer olmaya hazırlanıyor.
İngiliz devinin Marcus Rashford'u takasta kullanarak transferi bitirmek istediği belirtildi.
Osimhen'in Suudi Arabistan'dan gelen ve haftalık 675 bin sterlini bulan üç teklifi reddettiği kaydedildi.
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in de Victor Osimhen'i kadrosunda görmek istediği ve Nijeryalı süper yıldızın bu ay içerisinde İngiliz devine transfer olabileceği aktarıldı.
ThePapers'a konuşan Osimhen'e yakın bir kaynak yaptığı açıklamada Napoli'nin anlaşmayı kabul etmesi halinde yıldız futbolcunun Manchester United'a transfer olacağını söyledi.
"MANCHESTER UNITED'A GİTMEK İSTİYOR"
Kaynak açıklamasında "Victor gidecek. İngiltere'de kırmızı renkleri giyebilir. Şimdiden hamleler var ve o da bunu istiyor" dedi.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.
Nijeryalı santrfor, 13 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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