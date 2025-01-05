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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Nijerya basını, yıldız golcünün yeni adresini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 10:21
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğu için mücadele eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkatleri çeken sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferi Victor Osimhen olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Cimbom, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı Nijeryalı dünya yıldızını transfer döneminin son günlerinde renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Sezon sonuna kadar kiralanan 26 yaşındaki golcü, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Attığı gollerle Avrupa devlerinin gündeminden düşmeyen yıldız golcüyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Nijeryalı santrforla ilgili son iddia ülkesinden geldi.

TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

OSIMHEN MANCHESTER UNITED YOLCUSU

ThePapers kaynaklı haberde Victor Osimhen, Manchester United'a transfer olmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

İngiliz devinin Marcus Rashford'u takasta kullanarak transferi bitirmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Osimhen'in Suudi Arabistan'dan gelen ve haftalık 675 bin sterlini bulan üç teklifi reddettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in de Victor Osimhen'i kadrosunda görmek istediği ve Nijeryalı süper yıldızın bu ay içerisinde İngiliz devine transfer olabileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

ThePapers'a konuşan Osimhen'e yakın bir kaynak yaptığı açıklamada Napoli'nin anlaşmayı kabul etmesi halinde yıldız futbolcunun Manchester United'a transfer olacağını söyledi.

TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

"MANCHESTER UNITED'A GİTMEK İSTİYOR"

Kaynak açıklamasında "Victor gidecek. İngiltere'de kırmızı renkleri giyebilir. Şimdiden hamleler var ve o da bunu istiyor" dedi.

TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Nijeryalı santrfor, 13 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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