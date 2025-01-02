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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ahmed Kutucu ve Berke Özer'i istedi mi? Eyüpspor'dan resmi açıklama geldi!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ahmed Kutucu ve Berke Özer'i istedi mi? Eyüpspor'dan resmi açıklama geldi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da başarılı bir performans sergileyen Ahmed Kutucu ve Berke Özer'in adı transferde Galatasaray ile anılıyordu. Konu hakkında Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, A Spor'a canlı yayında bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 21:36 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 21:51
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Berker Özer ve Ahmed Kutucu'yu istedi mi? Eyüpspor'dan resmi açıklama geldi!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon en çok dikkat çeken takımlardan birisi de Eyüpspor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Berker Özer ve Ahmed Kutucu'yu istedi mi? Eyüpspor'dan resmi açıklama geldi!

İstanbul ekibi, an itibariyle 27 puanla Trendyol Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Berker Özer ve Ahmed Kutucu'yu istedi mi? Eyüpspor'dan resmi açıklama geldi!

Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul ekibinde özellikle kaleci Berke Özer ve Ahmed Kutucu'nun performansı dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Berker Özer ve Ahmed Kutucu'yu istedi mi? Eyüpspor'dan resmi açıklama geldi!

İki oyuncunun adı transferde pek çok takımla anılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Berker Özer ve Ahmed Kutucu'yu istedi mi? Eyüpspor'dan resmi açıklama geldi!

Yıldız isimlerin son zamanlarda transferde adının Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılması ise gündem oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Berker Özer ve Ahmed Kutucu'yu istedi mi? Eyüpspor'dan resmi açıklama geldi!

Konuyla ilgili olarak Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Berker Özer ve Ahmed Kutucu'yu istedi mi? Eyüpspor'dan resmi açıklama geldi!

Fatih Kulaksız transfer söylentileri için, "İkisi de çok önemli oyuncular. Performanslarından son derece memnunuz. Yaklaşık 2 aydır iki oyuncuya da çok ciddi ilgi var. Ahmed Kutucu için yurt dışından teklif aldık. Bu oyuncular bizim satış listemizde değil. Doğru şartlar oluşursa satışlarını düşünebiliriz. İkisi de kadromuzun değişmez isimlerinden. İki oyuncu da Antalya maçında ilk 11'de oynayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Berker Özer ve Ahmed Kutucu'yu istedi mi? Eyüpspor'dan resmi açıklama geldi!

Doğru şartlar oluşursa bu oyuncuları vermemiz söz konusu olabilir. Oyuncuların tercihi de bizim için önemli. Sadece kulübün menfaati doğrultusunda hareket etmeyi düşünmüyoruz. Onlar kardeşimiz gibi ailemizin bir parçası. Doğru şartların oluşması son derece önemli durumlarını zaman gösterecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Berker Özer ve Ahmed Kutucu'yu istedi mi? Eyüpspor'dan resmi açıklama geldi!

Ülkemizdeki büyük takımların da ilgisi var. Galatasaray bilgi aldı ama resmi teklif elimize ulaşmadı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da bilgi aldı. Berke Özer transferinde söz hakkı bizde ama Fenerbahçe'nin transferden yüzde 40 payı var." açıklamasında bulundu.

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