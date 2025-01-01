Transferde yer yerinden oynayacak! Galatasaray'a 42 Milyon Euro'luk yıldız!

Galatasaray yine büyük oynuyor... Sezon başında Victor Osimhen'i kadrosuna katarak tüm dünyada ses getiren Sarı-Kırmızılılar, taraftarına yeniden bayram yaşatmak için kolları sıvadı.

Takvim'de yer alan habere göre Cimbom, tüm Avrupa devlerinin radarında olan Stuttgart'ın yıldızı Enzo Millot için devreye girdi.