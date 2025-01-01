Transferde yer yerinden oynayacak! Galatasaray'a 42 Milyon Euro'luk yıldız!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom, Victor Osimhen'in ardından o yıldızı da transfer ederek büyük yankı uyandırmayı hedefliyor. İşte tüm detaylar...
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Güncel piyasa değeri 42 milyon Euro olan Fransız 10 numara, 22 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu futbol ile dikkatleri çekmeyi başardı.
2028 YILINDA SONA ERİYOR
Monaco altyapısından yetişen genç yıldız, 2021 yılında Fransız ekibinden Stuttgart'a 1.7 milyon Euro'ya transfer oldu.
Sonrasında ortaya koyduğu performansla değerini katladı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada boy gösteren Enzo Millot, 8 gol atarken 5 asist yaptı.
Asıl mevkisi 10 numara olan Millot, 8 numara ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.
Sol ayaklı yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi ise 2028 yılında sona eriyor.
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