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Haberler Galatasaray Transferde yer yerinden oynayacak! Galatasaray'a 42 Milyon Euro'luk yıldız!

Transferde yer yerinden oynayacak! Galatasaray'a 42 Milyon Euro'luk yıldız!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom, Victor Osimhen'in ardından o yıldızı da transfer ederek büyük yankı uyandırmayı hedefliyor. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Transferde yer yerinden oynayacak! Galatasaray'a 42 Milyon Euro'luk yıldız!

Galatasaray yine büyük oynuyor... Sezon başında Victor Osimhen'i kadrosuna katarak tüm dünyada ses getiren Sarı-Kırmızılılar, taraftarına yeniden bayram yaşatmak için kolları sıvadı.

Transferde yer yerinden oynayacak! Galatasaray'a 42 Milyon Euro'luk yıldız!

Takvim'de yer alan habere göre Cimbom, tüm Avrupa devlerinin radarında olan Stuttgart'ın yıldızı Enzo Millot için devreye girdi.

Transferde yer yerinden oynayacak! Galatasaray'a 42 Milyon Euro'luk yıldız!

Aslan, bu transferi sezon sonunda sonuçlandırmak istiyor. Çünkü, yıldız 10 numaranın sözleşmesinde 'Sezon sonunda 18 milyon Euro'ya' serbest kalır' maddesi bulunuyor.

Transferde yer yerinden oynayacak! Galatasaray'a 42 Milyon Euro'luk yıldız!

Güncel piyasa değeri 42 milyon Euro olan Fransız 10 numara, 22 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu futbol ile dikkatleri çekmeyi başardı.

Transferde yer yerinden oynayacak! Galatasaray'a 42 Milyon Euro'luk yıldız!

2028 YILINDA SONA ERİYOR

Monaco altyapısından yetişen genç yıldız, 2021 yılında Fransız ekibinden Stuttgart'a 1.7 milyon Euro'ya transfer oldu.

Transferde yer yerinden oynayacak! Galatasaray'a 42 Milyon Euro'luk yıldız!

Sonrasında ortaya koyduğu performansla değerini katladı.

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