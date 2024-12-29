Galatasaray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! Transferde 3 yıldız listede

Galatasaray'da Ocak ayı yaklaşırken sağ bek transferi için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Benfica'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Manchester City'de olan Burkina Fasolu Issa Kabore ile anlaşmaya varmıştı.