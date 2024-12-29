Galatasaray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! Transferde 3 yıldız listede
Galatasaray, sezonun ikinci yarısında liderliğini sürdürerek taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek istiyor. Bu doğrultuda ara transfer döneminde 3 sağ bek oyuncusundan birini renklerine bağlamayı hedefliyor. İşte o isimler... | SON DAKİKA SPOR HABERİ - GS Transfer Haberleri
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Takvim'de yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Nottingham Forest'ın Nijeryalı sağ beki Ola Aina ve Fulham'ın Hollandalı yıldızı Kenny Tete'yi de transfer listesine ekledi.
SEZON SONUNDA BOŞTA
Galatasaray, 3 yıldızdan birini transfer ederek kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. 2023 yılından beri Nottingham'da forma giyen Ola Aina'nın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
14 milyon Euro piyasa değeri olan Aina bu sezon 18 karşılaşmada forma giyerken 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.
2020 yılından beri Fulham'da oynayan Hollandalı sağ bek Kenny Tete'nin sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.
15 milyon Euro değeri olan 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 15 maçta görev aldı ve 2 gol pası verdi. Tete, 14 kez Hollanda Milli Takımı forması giydi.
DİĞER