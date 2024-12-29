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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! Transferde 3 yıldız listede

Galatasaray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! Transferde 3 yıldız listede

Galatasaray, sezonun ikinci yarısında liderliğini sürdürerek taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek istiyor. Bu doğrultuda ara transfer döneminde 3 sağ bek oyuncusundan birini renklerine bağlamayı hedefliyor. İşte o isimler... | SON DAKİKA SPOR HABERİ - GS Transfer Haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! Transferde 3 yıldız listede

Galatasaray'da Ocak ayı yaklaşırken sağ bek transferi için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Galatasaray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! Transferde 3 yıldız listede

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Benfica'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Manchester City'de olan Burkina Fasolu Issa Kabore ile anlaşmaya varmıştı.

Galatasaray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! Transferde 3 yıldız listede

Bu oyuncuyu bekletme kararı alan Cimbom'un gündemine iki sağ bek de daha geldi.

Galatasaray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! Transferde 3 yıldız listede

Takvim'de yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Nottingham Forest'ın Nijeryalı sağ beki Ola Aina ve Fulham'ın Hollandalı yıldızı Kenny Tete'yi de transfer listesine ekledi.

Galatasaray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! Transferde 3 yıldız listede

SEZON SONUNDA BOŞTA

Galatasaray, 3 yıldızdan birini transfer ederek kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. 2023 yılından beri Nottingham'da forma giyen Ola Aina'nın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Galatasaray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! Transferde 3 yıldız listede

14 milyon Euro piyasa değeri olan Aina bu sezon 18 karşılaşmada forma giyerken 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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