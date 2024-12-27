TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyanlar kararını verdi
Yeni sezonda Galatasaray'dan kiralık olarak Atalanta'da forma giyen Nicolo Zaniolo, son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekipten şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız futbolcu hakkında Atalanta son kararını verdi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Yıldız isimden son olarak Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi.
İTALYANLAR KARARINI VERDİ
Atalanta'nın Zaniolo için Galatasaray'la yaptığı sözleşmede şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Bergamo ekibi şartlar gerçekleşmese de 15.5 milyon euroyu Zaniolo için ödemeyi düşünüyor.
2023 yılında Zaniolo'yu Aston Villa'ya 5 milyon euroya kiraya gönderen Aslan, bu yıl da kiralama bedelinden 6.4 milyon euro kazanmıştı.
Şubat 2023'te 15 milyon euroya Roma'dan Galatasaray'a transfer olan İtalyan futbolcu, kendisine ödenen bonservisi bu ücretlerle neredeyse çıkarttı.
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