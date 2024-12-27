TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyanlar kararını verdi

Sezon başında kiralık olarak Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başından aralık ayına kadar çıktığı 12 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Zaniolo, aralık ayında çıktığı 5 maçta ise 2 gol ve 2 asist kaydetti.