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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyanlar kararını verdi

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyanlar kararını verdi

Yeni sezonda Galatasaray'dan kiralık olarak Atalanta'da forma giyen Nicolo Zaniolo, son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekipten şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız futbolcu hakkında Atalanta son kararını verdi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 14:48
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyanlar kararını verdi

Sezon başında kiralık olarak Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyanlar kararını verdi

İtalyan futbolcu, takımında son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyanlar kararını verdi

Sezon başından aralık ayına kadar çıktığı 12 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Zaniolo, aralık ayında çıktığı 5 maçta ise 2 gol ve 2 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyanlar kararını verdi

Yıldız isimden son olarak Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyanlar kararını verdi

İTALYANLAR KARARINI VERDİ

Atalanta'nın Zaniolo için Galatasaray'la yaptığı sözleşmede şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyanlar kararını verdi

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Bergamo ekibi şartlar gerçekleşmese de 15.5 milyon euroyu Zaniolo için ödemeyi düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyanlar kararını verdi

2023 yılında Zaniolo'yu Aston Villa'ya 5 milyon euroya kiraya gönderen Aslan, bu yıl da kiralama bedelinden 6.4 milyon euro kazanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyanlar kararını verdi

Şubat 2023'te 15 milyon euroya Roma'dan Galatasaray'a transfer olan İtalyan futbolcu, kendisine ödenen bonservisi bu ücretlerle neredeyse çıkarttı.

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