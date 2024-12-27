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Haberler Galatasaray Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Fransız basını; Galatasaray, PSG, Victor Osimhen ve Randal Kolo Muani'nin yer aldığı dev bir takas iddiasında bulundu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 16:40 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 16:45
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Kubilay Açıkgün
Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

Sarı kırmızılılar ocak ayında nokta atışı hamleler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

Cimbom tıpkı son sezonlarda olduğu gibi yüksek katkı alacağı yıldızların peşine düşmüş durumda.

Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

Bu doğrultuda Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet bölgesi için PSG forması giyen Randal Kolo Muani'yi gündemine almıştı.

Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

Fransız basını ise Galatasaray, PSG, Victor Osimhen ve Kolo Muani'nin de içinde yer aldığı flaş bir transfer iddiasında bulundu.

Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

İşte ayrıntılar...

Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

TRANSFERDE DOMİNO ETKİSİ! BÖYLE TAKAS GÖRÜLMEDİ!

Livefoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray ile PSG arasında dev bir takas gerçekleşebilir.

Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

PSG'nin, Randal Kolo Muani'yi kadrosunda düşünmediği ve yollarını ayırmak istediği belirtildi.

Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

Bunun yanı sıra Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in de uzun yıllar sarı kırmızılılarda kalmak istemediği aktarıldı.

Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

Tam da bu noktada iki takım arasında Kolo-Muani-Osimhen takasının gerçekleşebileceği öne sürüldü.

Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin takımda düşünmediği Kolo-Muani için 2026 Dünya Kupası öncesi Galatasaray'a gitmenin iyi bir fırsat olacağına dikkat çekildi.

Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

PSG Futbol Direktörü Luis Campos'un bu takas planını düşündüğü, Napoli cephesini ise teklif edilecek 75 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle ikna etmeyi planladığı aktarıldı.

Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

İŞTE BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, bu sezon şu ana kadar toplam 15 maça çıktı.

Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

Nijeryalı yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asist kaydetti.

Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

PSG forması giyen Randal Kolo Muani ise bu sezon 14 karşılaşmada boy gösterdi.

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