Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak

Bu doğrultuda Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet bölgesi için PSG forması giyen Randal Kolo Muani'yi gündemine almıştı.

Fransız basını ise Galatasaray, PSG, Victor Osimhen ve Kolo Muani'nin de içinde yer aldığı flaş bir transfer iddiasında bulundu.