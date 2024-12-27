Galatasaray ile PSG arasında tarihi takas! Transferde domino etkisi yaşanacak
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Fransız basını; Galatasaray, PSG, Victor Osimhen ve Randal Kolo Muani'nin yer aldığı dev bir takas iddiasında bulundu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 16:40 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 16:45
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Bu doğrultuda Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet bölgesi için PSG forması giyen Randal Kolo Muani'yi gündemine almıştı.
Fransız basını ise Galatasaray, PSG, Victor Osimhen ve Kolo Muani'nin de içinde yer aldığı flaş bir transfer iddiasında bulundu.
İşte ayrıntılar...
TRANSFERDE DOMİNO ETKİSİ! BÖYLE TAKAS GÖRÜLMEDİ!
Livefoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray ile PSG arasında dev bir takas gerçekleşebilir.
PSG'nin, Randal Kolo Muani'yi kadrosunda düşünmediği ve yollarını ayırmak istediği belirtildi.
Bunun yanı sıra Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in de uzun yıllar sarı kırmızılılarda kalmak istemediği aktarıldı.
Tam da bu noktada iki takım arasında Kolo-Muani-Osimhen takasının gerçekleşebileceği öne sürüldü.
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin takımda düşünmediği Kolo-Muani için 2026 Dünya Kupası öncesi Galatasaray'a gitmenin iyi bir fırsat olacağına dikkat çekildi.
PSG Futbol Direktörü Luis Campos'un bu takas planını düşündüğü, Napoli cephesini ise teklif edilecek 75 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle ikna etmeyi planladığı aktarıldı.
İŞTE BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ!
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, bu sezon şu ana kadar toplam 15 maça çıktı.
Nijeryalı yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asist kaydetti.
PSG forması giyen Randal Kolo Muani ise bu sezon 14 karşılaşmada boy gösterdi.
26 yaşındaki Fransız santrfor bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.
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