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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dev harekat! 3 yıldız Aslan olacak

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dev harekat! 3 yıldız Aslan olacak

Devre arasında kadroya yapacakları takviyeler ile sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğunu koruyarak taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek isteyen Galatasaray, transfer görüşmeleri için Avrupa'da. Okan Buruk'un yolculukta 3 futbolcu için daha görüşme yapacağı ortaya çıktı. İşte o sürpriz isimler... | SON DAKİKA - GS Spor Haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray'dan dev harekat! 3 yıldız aslan olacak

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor.

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Galatasaray'dan dev harekat! 3 yıldız aslan olacak

Avrupa seferine çıkan Okan Buruk- Abdullah Kavukçu ikilisinin İtalya'da mesaisi sürüyor.

Galatasaray'dan dev harekat! 3 yıldız aslan olacak

Roma'nın yıldızı Paulo Dybala için görüşmeler yapan Buruk ve Kavukçu, sürpriz bir şekilde Roma'nın orta sahası Lorenzo Pellegrini ve İnter'in sağ kanadı Tajon Buchanan için de temaslarda bulundu.

Galatasaray'dan dev harekat! 3 yıldız aslan olacak

Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu, İtalya ile Fransa'daki görüşmeler bitince İngiltere'ye geçecek.

Galatasaray'dan dev harekat! 3 yıldız aslan olacak

İkili 23 yaşındaki sağ bek İssa Kabore için Manchester City ile masaya oturacak.

Galatasaray'dan dev harekat! 3 yıldız aslan olacak

Benfica'da kiralık oynayan ancak forma şansı bulamayan Kabore ara transfer döneminde Manchester City'ye geri dönecek.

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