TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dev harekat! 3 yıldız Aslan olacak
Devre arasında kadroya yapacakları takviyeler ile sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğunu koruyarak taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek isteyen Galatasaray, transfer görüşmeleri için Avrupa'da. Okan Buruk'un yolculukta 3 futbolcu için daha görüşme yapacağı ortaya çıktı. İşte o sürpriz isimler... | SON DAKİKA - GS Spor Haberleri
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Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu, İtalya ile Fransa'daki görüşmeler bitince İngiltere'ye geçecek.
İkili 23 yaşındaki sağ bek İssa Kabore için Manchester City ile masaya oturacak.
Benfica'da kiralık oynayan ancak forma şansı bulamayan Kabore ara transfer döneminde Manchester City'ye geri dönecek.
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