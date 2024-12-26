Florya madeni

Galatasaray, yakaladığı 8 puan farkla üst üste üçüncü şampiyonluk yolunda ilerlerken yıldızını parlatan isimlerden biri Yunus Akgün oldu. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen 24 yaşındaki futbolcuya, bu sezon gösterdiği performans, attığı goller, verdiği gol paslar sayesinde 'Messi' benzetmesi yapıldı. Bu başarıda ortaya tarihi bir gerçek çıktı; Florya Metin Oktay Tesisleri...

DERWALL İLE TOHUMLAR ATILDI

Jupp Derwall'in göreve başladığı 1984 yılından itibaren altyapıya önem veren, 1986-2024 yılları arasında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tarihi başarılara imza atan Galatasaray birçok unutulmaz yıldız yetiştirdi. 1986-87 sezonunda 14 senelik şampiyonluk hasretini bitiren Aslan o tarihten sonra adeta durdurulamadı, Türk futbolunda devrim niteliği taşıyan başarılar yakaladı.

EFSANELER VE KUPALAR GELDİ

1986 sonrası 18 Süper Lig şampiyonluğu, 10 Türkiye Kupası 13 Süper Kupa, 1 UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası, Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finali ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselme gibi başarılar kazanıldı. Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Suat Kaya, Okan Buruk, Fatih Akyel, Emre Belözoğlu, Sabri Sarıoğlu, Arda Turan, Semih Kaya, Ozan Kabak ve Yunus Akgün gibi isimler öne çıktı.

KAPTANLAR YETİŞTİ

G.Saray'da 1986 yılından itibaren Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Suat Kaya, Arda Turan gibi takım kaptanları yetişti. Özellikle Bülent Korkmaz, 1986'dan 2005'e kadar sarı-kırmızılı formayı giydi. Efsane kaptan; 8 lig şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa, 2 Başbakanlık Kupası, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupa kazandı. Bülent Korkmaz, 589 resmi maçta 18 gol attı, 19 asist yaptı.

TUGAY KERİMOĞLU AVRUPA'YA AÇILDI

Tugay Kerimoğlu, Avrupa'ya açılan en önemli isim oldu. Kerimoğlu, 1987- 1999 arası Galatasaray'da oynayıp 6 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. Orta sahadaki futboluyla dikkat çeken isim 1999'da İskoç ekibi Rangers'a gitti, 2001-2009 arası da İngiltere'de Blackburn Rovers'a imza atıp, unutulmaz bir dönem yaşadı.

ARDA TURAN YILDIZLAŞTI

Altyapıdan çıkan son dönemin en önemli isimlerinden biri de Arda Turan oldu. 2006-07 sezonundan itibaren düzenli olarak forma giyen Arda, 2011'de 12 milyon euro'ya İspanya'dan Atletico Madrid'e imza attı. Arda, Galatasaray'da 240 resmi karşılaşmaya çıkarken 49 gol atıp, 74 de asist yaptı. Ayrıca 1 lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazandı.

BIRLIKTE INTER'E GITTILER

Florya'dan yetişen Emre Belözoğlu ve Okan Buruk; birlikte 2001'de İtalyan devi Inter'e transfer oldu. Okan Buruk, 1991-2001 arası sarı-kırmızılı takımda oynarken, Emre Belözoğlu da 1996-2001 arası forma giydi.

YUNUS'A MESSİ BENZETMESİ

Sezonun flaş yıldızı Yunus Akgün golleri, çalımları ve performansıyla taraftarlarca 'Messi'ye benzetiliyor. Yunus bu sezon lig ve Avrupa'da 23 resmi maçta 10 gol atıp 6 asist yaptı. Galatasaray altyapısından yetişen ve 2020'de ilk kez A takıma çıkan Yunus, sarı-kırmızılı takımda 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

BURUK TARİHE GEÇTİ

Okan Buruk tarihi bir başarıya imza attı. 12 sene sarı-kırmızılı formayı giyen Buruk, teknik direktör olarak 2022'den beri görev yapıyor. Futbolcu iken 7 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 1 Başbakanlık Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası kazanan Buruk, hoca iken 2 lig şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa kaldırdı.