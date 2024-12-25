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Haberler Galatasaray Galatasaray'a PSG'den bir transfer daha!

Galatasaray'a PSG'den bir transfer daha!

Devre arasında hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da rota bir kez daha PSG'ye çevrildi. Milan Skriniar'ı kiralama hamlesi yapan sarı kırmızılılar bu kez Fransız ekibinin santrforu için devreye girdi. İşte detaylar... | SON DAKİKA - GS Transfer Haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'a PSG'den bir transfer daha!

Beşinci yıldız yolunda kenetlenen Galatasaray, gözünü transferlere çevirdi.

Galatasaray'a PSG'den bir transfer daha!

Teknik patron Okan Buruk'un bizzat yer aldığı çalışmalarda rota Fransa Ligue 1 ekibi PSG'ye döndü.

Galatasaray'a PSG'den bir transfer daha!

Stoper Skriniar'ın kiralanması için anlaşma aşamasına gelen Cimbom, hücum hattı için de Randal Kolo Muani'yi düşünüyor.

Galatasaray'a PSG'den bir transfer daha!

Fransız yıldızın da aynı şekilde kiralanması gündemde.

Galatasaray'a PSG'den bir transfer daha!

PSG kulübü ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Muani, 14 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.

Galatasaray'a PSG'den bir transfer daha!

Piyasa değeri 30 milyon euro olan 26 yaşındaki forvet, daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istiyor.

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