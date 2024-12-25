Galatasaray'a PSG'den bir transfer daha!
Devre arasında hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da rota bir kez daha PSG'ye çevrildi. Milan Skriniar'ı kiralama hamlesi yapan sarı kırmızılılar bu kez Fransız ekibinin santrforu için devreye girdi. İşte detaylar... | SON DAKİKA - GS Transfer Haberleri
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Fransız yıldızın da aynı şekilde kiralanması gündemde.
PSG kulübü ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Muani, 14 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.
Piyasa değeri 30 milyon euro olan 26 yaşındaki forvet, daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istiyor.
Aslan'ın Fransız golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralayacağı dile getirildi.
1.87 boyundaki futbolcu, sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
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