Galatasaray'a Arjantin'den gençlik aşısı! Devre arasında transfer...
Galatasaray'da devre arası transfer operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılıların kanat bölgesine takviye yapmak üzere River Plate'den 23 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiği açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
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aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın derlediği elcrackdeportivo.com'da yer alan habere göre Galatasaray, River Plate forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli yıldız Pablo Solari'yi transfer listesine aldı.
Kulübüyle olan sözleşmesini 2027 yışına kadar uzatan 23 yaşındaki genç yıldızın serbest kalma bedeli 25 milyon euro.
Pablo Solari, River Plate formasıyla 42 maçta görev aldı.
Arjantinli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Sol kanat ve forvet mevkilerinde de forma giyebilen oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
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