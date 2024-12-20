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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Arjantin'den gençlik aşısı! Devre arasında transfer...

Galatasaray'a Arjantin'den gençlik aşısı! Devre arasında transfer...

Galatasaray'da devre arası transfer operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılıların kanat bölgesine takviye yapmak üzere River Plate'den 23 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiği açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 13:38
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Galatasaray'a Arjantin'den gençlik aşısı! Devre arasında transfer...

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta sonunda lider bulunan Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor.

Galatasaray'a Arjantin'den gençlik aşısı! Devre arasında transfer...

Deplasmanda rakibini mağlup ederek puan farkını açmak isteyen sarı-kırmızılılar, diğer yandan da devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'a Arjantin'den gençlik aşısı! Devre arasında transfer...

Hücum bölgesindeki rotasyonu genişletmek isteyen Galatasaray, kanat transferi için girişimlere başladı.

Galatasaray'a Arjantin'den gençlik aşısı! Devre arasında transfer...

aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın derlediği elcrackdeportivo.com'da yer alan habere göre Galatasaray, River Plate forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli yıldız Pablo Solari'yi transfer listesine aldı.

Galatasaray'a Arjantin'den gençlik aşısı! Devre arasında transfer...

Kulübüyle olan sözleşmesini 2027 yışına kadar uzatan 23 yaşındaki genç yıldızın serbest kalma bedeli 25 milyon euro.

Galatasaray'a Arjantin'den gençlik aşısı! Devre arasında transfer...

Pablo Solari, River Plate formasıyla 42 maçta görev aldı.

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