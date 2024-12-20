Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rayan Cherki'nin transfer bedeli belli oldu

Piyasa değerlerindeki güncelleme ile oyuncunun değeri 20 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya yükselirken Fransız ekibinin 30/35 milyon Euro arası bir beklentisi olduğu kaydedildi.

Ayrıca fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Foot Mercato'dan derlediği habere göre Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, PSG ve Liverpool da 2003 doğumlu yıldızı devre arasında transfer etmeyi planlıyor.