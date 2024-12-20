Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rayan Cherki'nin transfer bedeli belli oldu
Trendyol Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hem yaz transfer döneminde rotasını çevirdiği hem de devre arası için transfer listelerinin en üst sıralarına yazdığı Rayan Cherki'de flaş gelişmeler yaşandı. Yetenekli oyuncunun kulübü Olympique Lyon, Cherki için istediği bonservis bedelini açıkladı. İşte 21 yaşındaki oyuncu için istenen ödeme ve talip olan yeni takımlar... | Son dakika spor haberleri
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Piyasa değerlerindeki güncelleme ile oyuncunun değeri 20 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya yükselirken Fransız ekibinin 30/35 milyon Euro arası bir beklentisi olduğu kaydedildi.
Ayrıca fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Foot Mercato'dan derlediği habere göre Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, PSG ve Liverpool da 2003 doğumlu yıldızı devre arasında transfer etmeyi planlıyor.
Lyon'un Cherki dışında; Wilfried Zaha, Said Benrahma, Gift Orban, Maxence Caqueret, Ernest Nuamah ve Sael Kumbedi ile de yollarını ayırarak gelir elde etmeyi planladığı belirtiliyor.
Geçmişe dönük borçları sebebiyle geçici küme düşürülme cezasına çarptırılan Ligue 1 ekibi, yıl sonuna kadar 100 milyon Euro gelir elde etmek zorunda.
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