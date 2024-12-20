  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rayan Cherki'nin transfer bedeli belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rayan Cherki'nin transfer bedeli belli oldu

Trendyol Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hem yaz transfer döneminde rotasını çevirdiği hem de devre arası için transfer listelerinin en üst sıralarına yazdığı Rayan Cherki'de flaş gelişmeler yaşandı. Yetenekli oyuncunun kulübü Olympique Lyon, Cherki için istediği bonservis bedelini açıkladı. İşte 21 yaşındaki oyuncu için istenen ödeme ve talip olan yeni takımlar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 11:05
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rayan Cherki'nin transfer bedeli belli oldu

İstanbul devlerinin uzun zamandır radarında bulunan Cezayir asıllı 10 numara Rayan Cherki, yeteneği ve performansı ile Avrupa'nın dev takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rayan Cherki'nin transfer bedeli belli oldu

Trendyol Süper Lig'in üç büyük takımı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaz transfer döneminden bu yana ilgilendiği oyuncu ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rayan Cherki'nin transfer bedeli belli oldu

Fransa'da ciddi ekonomik sıkıntıları olan ve Ligue 1'de küme düşme tehlikesi bulunan Olympique Lyon, Cherki için beklediği tekliflerde alt sınırı açıkladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rayan Cherki'nin transfer bedeli belli oldu

Piyasa değerlerindeki güncelleme ile oyuncunun değeri 20 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya yükselirken Fransız ekibinin 30/35 milyon Euro arası bir beklentisi olduğu kaydedildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rayan Cherki'nin transfer bedeli belli oldu

Ayrıca fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Foot Mercato'dan derlediği habere göre Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, PSG ve Liverpool da 2003 doğumlu yıldızı devre arasında transfer etmeyi planlıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rayan Cherki'nin transfer bedeli belli oldu

Lyon'un Cherki dışında; Wilfried Zaha, Said Benrahma, Gift Orban, Maxence Caqueret, Ernest Nuamah ve Sael Kumbedi ile de yollarını ayırarak gelir elde etmeyi planladığı belirtiliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap! Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap! 11:49
Girona - Real Valladolid maçı ne zaman? Girona - Real Valladolid maçı ne zaman? 11:48
ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 11:31
Tadic'ten olay sözleşme itirafı! Tadic'ten olay sözleşme itirafı! 11:28
İstanbul devlerinin radarındaydı! Cherki... İstanbul devlerinin radarındaydı! Cherki... 11:05
Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü 11:03
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 10:57
Eyüpspor - Fenerbahçe maç notları Eyüpspor - Fenerbahçe maç notları 10:16
Trabzonspor'dan MHK'ye sert açıklama Trabzonspor'dan MHK'ye sert açıklama 10:15
Anadolu Efes - Partizan maçı detayları! Anadolu Efes - Partizan maçı detayları! 10:12
Altay Bayındır gündeme oturdu! Altay Bayındır gündeme oturdu! 10:05
Ange Postecoglou: G.Saray gibi olalım Ange Postecoglou: G.Saray gibi olalım 09:59