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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın milli yıldızı transferde Sacha Boey'u unutturacak!

Galatasaray'ın milli yıldızı transferde Sacha Boey'u unutturacak!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da son olarak gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken o futbolcu için kısa süre içerisinde yeni bir transfer rekoru kırılabilir. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 15:57
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Galatasaray'ın yıldızı transferde Sacha Boey'u unutturacak!

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, her geçen gün gösterdiği performansla göze girmeyi başardı.

Galatasaray'ın yıldızı transferde Sacha Boey'u unutturacak!

Yıldız oyununun EURO 2024'te gösterdiği performans sonrasında, Avrupa'nın birçok kulübünün dikkatini çektiği vurgulanmıştı.

Galatasaray'ın yıldızı transferde Sacha Boey'u unutturacak!

Şimdi ise Barış Alper için bir başka iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın yıldızı transferde Sacha Boey'u unutturacak!

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Footbal Insider'dan derlediği habere göre; ligde bu sezon 15 maçta 14 gol atabilen ve forvet hattında sıkıntı yaşayan Everton, ara transfer dönemi için hem hücumda hem de kanatta görev yapabilecek isimleri değerlendirmeye başladı.

Galatasaray'ın yıldızı transferde Sacha Boey'u unutturacak!

Ayrıca haberde, Premier Lig ekiplerinden Newcastle, Aston Villa ve West Ham'ın da transfer yarışında olabileceği vurgulandı.

Galatasaray'ın yıldızı transferde Sacha Boey'u unutturacak!

Ocak ayında Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Everton'un yüklü bir bonservis ödeyeceği belirtildi.

Galatasaray'ın yıldızı transferde Sacha Boey'u unutturacak!

Öte yandan İngiliz ekibinin maliyetinin fazla olabileceğinden dolayı yazın transfer girişiminde bulunmayı düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray'ın yıldızı transferde Sacha Boey'u unutturacak!

Haberde "Galatasaray sezon ortasında önemli bir oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor ve bunun için yüksek bir bedel talep etmeye hazırlanıyor." yorumu yapıldı.

Galatasaray'ın yıldızı transferde Sacha Boey'u unutturacak!

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 21 milyon Euro.

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