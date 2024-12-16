Galatasaray'ın milli yıldızı transferde Sacha Boey'u unutturacak!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da son olarak gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken o futbolcu için kısa süre içerisinde yeni bir transfer rekoru kırılabilir. İşte haberin tüm detayları...
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aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Footbal Insider'dan derlediği habere göre; ligde bu sezon 15 maçta 14 gol atabilen ve forvet hattında sıkıntı yaşayan Everton, ara transfer dönemi için hem hücumda hem de kanatta görev yapabilecek isimleri değerlendirmeye başladı.
Ayrıca haberde, Premier Lig ekiplerinden Newcastle, Aston Villa ve West Ham'ın da transfer yarışında olabileceği vurgulandı.
Ocak ayında Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Everton'un yüklü bir bonservis ödeyeceği belirtildi.
Öte yandan İngiliz ekibinin maliyetinin fazla olabileceğinden dolayı yazın transfer girişiminde bulunmayı düşündüğü öğrenildi.
Haberde "Galatasaray sezon ortasında önemli bir oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor ve bunun için yüksek bir bedel talep etmeye hazırlanıyor." yorumu yapıldı.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 21 milyon Euro.
Bu sezon 22 maça çıkan BAY, bu müsabakalarda 7 gol ve 1 asist yaptı.
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