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Haberler Galatasaray Nicolo Zaniolo İtalya'yı karıştırdı! "Kabul edilebilir bir şey değil"

Nicolo Zaniolo İtalya'yı karıştırdı! "Kabul edilebilir bir şey değil"

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya'da gündem oldu. Futbolcu, Cagliari ile oynanan maçtaki o davranışıyla tepkileri üzerine çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 11:05 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 11:08
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Nicolo Zaniolo İtalya'yı karıştırdı! "Kabul edilebilir bir şey değil"

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan İtalyan ekibi Atalanta'ya kiralanan Zaniolo ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Nicolo Zaniolo İtalya'yı karıştırdı! "Kabul edilebilir bir şey değil"

Futbolcu son olarak Atalanta'nın, İtalya Serie A'nın 16. haftasında Cagliari'yi mağlup ettiği maçta karşılaşmanın tek golünü kaydeden isim oldu.

Nicolo Zaniolo İtalya'yı karıştırdı! "Kabul edilebilir bir şey değil"

Oyuncunun kaydettiği golün ardından yaptığı sevinç hakkında Atalanta teknik direktörü Gasperini flaş değerlendirmelerde bulundu.

Nicolo Zaniolo İtalya'yı karıştırdı! "Kabul edilebilir bir şey değil"

Gasperini konu hakkında, "Bunu ikinci kez yapıyor. Her gol attığında rakip taraftarları hareketlendirmesi kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Nicolo Zaniolo İtalya'yı karıştırdı! "Kabul edilebilir bir şey değil"

Zaniolo eski takımı Roma'ya attığı gol sonrası da yaptığı sevinçle de gündeme oturmuştu. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon Serie A'da çıktığı 9 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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