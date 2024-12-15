Nicolo Zaniolo İtalya'yı karıştırdı! "Kabul edilebilir bir şey değil"

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan İtalyan ekibi Atalanta'ya kiralanan Zaniolo ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu son olarak Atalanta'nın, İtalya Serie A'nın 16. haftasında Cagliari'yi mağlup ettiği maçta karşılaşmanın tek golünü kaydeden isim oldu. Oyuncunun kaydettiği golün ardından yaptığı sevinç hakkında Atalanta teknik direktörü Gasperini flaş değerlendirmelerde bulundu. Gasperini konu hakkında, "Bunu ikinci kez yapıyor. Her gol attığında rakip taraftarları hareketlendirmesi kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı. Zaniolo eski takımı Roma'ya attığı gol sonrası da yaptığı sevinçle de gündeme oturmuştu. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon Serie A'da çıktığı 9 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.