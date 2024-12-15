İnanılmaz kaliteli kadro

Melo, şu ifadeleri kullandı: "İmparator olmak kolay değil. Biliyorsunuz Fatih Hoca'nın kazandığı kupaları. Türkiye'nin dışında Avrupa'da başarı getirdi. Diğer taraftan, Okan Hoca iki senedir şampiyon. Çok güzel işler çıkarıyor ama benim zamanımdaki lig kalitesiyle şimdi farklı. Şu anda Galatasaray ve diğerleri var. Gerçekten inanılmaz kaliteli bir kadro. Okan Hocamız çok iyi işler çıkardı. 'Yeni imparator olabilir mi?' Elbette ki olabilir. Potansiyeli olduğu çok aşikar. Bu sene Avrupa'da bir kupa gelirse o zaman yeni imparator olma yolunda çok önemli bir adım atmış olur."