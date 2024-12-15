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Haberler Galatasaray İnanılmaz kaliteli kadro

İnanılmaz kaliteli kadro

Felipe Melo, Galatasaray'ı değerlendirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 06:50
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İnanılmaz kaliteli kadro
Melo, şu ifadeleri kullandı: "İmparator olmak kolay değil. Biliyorsunuz Fatih Hoca'nın kazandığı kupaları. Türkiye'nin dışında Avrupa'da başarı getirdi. Diğer taraftan, Okan Hoca iki senedir şampiyon. Çok güzel işler çıkarıyor ama benim zamanımdaki lig kalitesiyle şimdi farklı. Şu anda Galatasaray ve diğerleri var. Gerçekten inanılmaz kaliteli bir kadro. Okan Hocamız çok iyi işler çıkardı. 'Yeni imparator olabilir mi?' Elbette ki olabilir. Potansiyeli olduğu çok aşikar. Bu sene Avrupa'da bir kupa gelirse o zaman yeni imparator olma yolunda çok önemli bir adım atmış olur."
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