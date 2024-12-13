Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlandığı için takımdan ayrılacağı konuşulan Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu. Alman basınına konuşan tecrübeli futbolcu, ayrılık iddialarına değindi. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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HER KULÜBE SAYGIM VAR"
Neden? Çünkü burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ailem burada kendini çok rahat hissediyor, bunu siz de görebilirsiniz. Ve bir buçuk yıllık sözleşmem var, kesinlikle burada kalacağım." dedi.
"KARİYERİMİ G.SARAY'DA BİTİRMEK İSTİYORUM"
Kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak istediğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bunu uzatmak ve burada kalmak istiyorum.
Burada hiçbir kapıyı kapatmak istemiyorum. Almanya'ya geri dönmek istemediğimden değil ama hayalim kariyerimi Galatasaray'da bitirmek. İşte benim hayalim bu ve bunun gerçekleşeceğini biliyorum." diye konuştu.
SEZON PERFORMANSI
Kerem Demirbay, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıktı
31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu mücadelelerde toplam 522 dakika sahada kaldı ve 3 asist üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı.
Galatasaray ile sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan Kerem Demirbay'ın güncel piyasa değeri 4.4 milyon euro olarak gösteriliyor.
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