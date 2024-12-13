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Haberler Galatasaray Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlandığı için takımdan ayrılacağı konuşulan Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu. Alman basınına konuşan tecrübeli futbolcu, ayrılık iddialarına değindi. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 19:56
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Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon takımda geleceği tartışılan Kerem Demirbay ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

İşte Sky DE'ye konuşan ve aspor.com.tr editörü Bedirhan Altundağ'ın derlediği habere göre, gurbetçi oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar...

Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

HER KULÜBE SAYGIM VAR"

Kerem Demirbay yaptığı açıklamada, "Şu anda kulüp değiştirmeyi düşünmüyorum. Bazı kulüplerin benimle ilgilendiğini biliyorum. Elbette her kulübe büyük saygım var. Ama kesinlikle kulüp değiştirmeyeceğim.

Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

Neden? Çünkü burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ailem burada kendini çok rahat hissediyor, bunu siz de görebilirsiniz. Ve bir buçuk yıllık sözleşmem var, kesinlikle burada kalacağım." dedi.

Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

"KARİYERİMİ G.SARAY'DA BİTİRMEK İSTİYORUM"

Kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak istediğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bunu uzatmak ve burada kalmak istiyorum.

Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

Burada hiçbir kapıyı kapatmak istemiyorum. Almanya'ya geri dönmek istemediğimden değil ama hayalim kariyerimi Galatasaray'da bitirmek. İşte benim hayalim bu ve bunun gerçekleşeceğini biliyorum." diye konuştu.

Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

SEZON PERFORMANSI

Kerem Demirbay, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıktı

Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu mücadelelerde toplam 522 dakika sahada kaldı ve 3 asist üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı.

Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

Galatasaray ile sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan Kerem Demirbay'ın güncel piyasa değeri 4.4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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