  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı müjdesi! Malmö maçında...

Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı müjdesi! Malmö maçında...

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın Malmö maçının kafilesine dahil edildiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 14:59 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 15:11
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı müjdesi! Malmö maçında...

Galatasaray'da Eyüpspor maçının 34. dakikasında sakatlanarak yerini Berkan Kutlu'ya bırakan Abdülkerim Bardakcı'nın sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilmişti. Bardakcı'nın Ocak 2025'te sahalara dönmesi bekleniyordu ve bu süreçte Sivasspor, Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor maçları olmak üzere 4 karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtiliyordu.

Sarı kırmızılıların sevilen savunma oyuncusunun sakatlığı ile ilgili sevindirici gelişmeler yaşandı. Bardakcı'nın Malmö maçının kafilesine dahil edildiği belirtildi.

TRT Spor'da yer alan bilgiye göre Bardakcı, sakatlığı atlattı ve UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö deplasmanı için kadroya dahil edildi.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi | CANLI İZLE
F.Bahçe'ye 45 milyon Euro'luk yıldız! Aranan kan bulundu
DİĞER
Kuruluş Osman'da Osman Bey düşmanlarına meydan okuyor
Başkan Erdoğan'dan "Suriye'de terörün başı ezilecek" mesajı! İsrail'i çok net bir dille uyardı: Seyirci kalmayız
Mourinho ile ilgili şok iddia! F.Bahçe Athletic Bilbao'yu yenemezse...
Mete Vardar'dan flaş transfer itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mete Vardar'dan flaş transfer itirafı! Mete Vardar'dan flaş transfer itirafı! 14:48
A. Bilbao'da o yıldız F.Bahçe maçında yok! A. Bilbao'da o yıldız F.Bahçe maçında yok! 14:33
Beşiktaş'a Tayyip Talha müjdesi Beşiktaş'a Tayyip Talha müjdesi 14:26
Mourinho ile ilgili şok iddia! F.Bahçe Athletic Bilbao'yu yenemezse... Mourinho ile ilgili şok iddia! F.Bahçe Athletic Bilbao'yu yenemezse... 14:18
"Hedef Dünya Kupası'na katılmak!" "Hedef Dünya Kupası'na katılmak!" 14:00
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Talisca çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye Talisca çalımı! 13:52
Daha Eski
Ertuğrul Doğan konuşuyor | CANLI Ertuğrul Doğan konuşuyor | CANLI 13:45
İşte Temsilcilerimizin Avrupa maçları hakemleri! İşte Temsilcilerimizin Avrupa maçları hakemleri! 13:29
Stuttgart - Young Boys maçı hangi kanalda? Stuttgart - Young Boys maçı hangi kanalda? 13:16
Benfica - Bologna maçı hangi kanalda? Benfica - Bologna maçı hangi kanalda? 13:11
Sivasspor'da flaş istifa Sivasspor'da flaş istifa 12:49
Juventus - Manchester City maçı hangi kanalda? Juventus - Manchester City maçı hangi kanalda? 12:44