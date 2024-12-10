Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı müjdesi! Malmö maçında...

Galatasaray'da Eyüpspor maçının 34. dakikasında sakatlanarak yerini Berkan Kutlu'ya bırakan Abdülkerim Bardakcı'nın sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilmişti. Bardakcı'nın Ocak 2025'te sahalara dönmesi bekleniyordu ve bu süreçte Sivasspor, Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor maçları olmak üzere 4 karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtiliyordu.

Sarı kırmızılıların sevilen savunma oyuncusunun sakatlığı ile ilgili sevindirici gelişmeler yaşandı. Bardakcı'nın Malmö maçının kafilesine dahil edildiği belirtildi.

TRT Spor'da yer alan bilgiye göre Bardakcı, sakatlığı atlattı ve UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö deplasmanı için kadroya dahil edildi.