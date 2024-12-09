Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sarı kırmızılar sayısal olarak sahada eksik olmalarına rağmen, ilk yarıdaki mücadele gücü istek ve arzulu oyunuyla devreyi 2-1 önde bitirmeyi fazlası ile hak etti. Özelikle eksik kalmalarına rağmen orta sahayı oyunun merkezini çok iyi tuttu. Rakibin gereksiz üçlü savunma anlayış, bu bölgeyi iki oyuncu ile kapatmak istemesi tüm oyunun inisiyatifini sarı kırmızılara verdi.

Galatasaray'da sahada mücadele etmeyen bir tek oyuncu yoktu. Galibiyeti fazlası ile hak ettiler. Çünkü iki takım arasındaki en temel fark ne olursa olsun sahaya kazanmak için çıkan ile kaybetmemek için oynayan Sivasspor, tabii ki bu önemli farkın karşılığı Galatasaray bu zor deplasmandan galibiyetle dönmesini yettiği gibi şampiyonluk yarışında puan farkını 6 çıkarttı. En önemli rakibine ve kamuoyuna sanırım şu mesajı verdi: 'Bundan Sonra Fenerbahçe Düşünsün.'