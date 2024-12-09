Galatasaray'a iki yıldızından üzücü haber: Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen hangi maçları kaçıracak? Kaç hafta sahalardan uzak kalacaklar? İşte Galatasaray fikstürü

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, beklenmedik sakatlıklarla şok yaşadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Victor Osimhen'in değişiklik işareti yaparak oyundan çıkması ve Barış Alper Yılmaz'ın son dakikalarda Rey Manaj'ın müdahalesi sonrası yerde kalması maça damgasını vurdu. Genç oyuncu yapılan sert müdahale sonrası karşılaşmayı sedye ile terk ederken, karşılaşmanın hakemi Turgut Doman, VAR'a giderek pozisyonu inceledi. Birkaç dakika süren izlemenin ardından Manaj'a sarı kart veren Doman, kararını değiştirmedi ve Galatasaray karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Peki, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen hangi maçları kaçıracak? Kaç hafta sahalardan uzak kalacaklar? Detaylar haberimizde...

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BARIŞ ALPER YILMAZ VE VİCTOR OSİMHEN HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Sivasspor karşısında beklenmedik sakatlıklar yaşayan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sakatlıkları belli oldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre; "Victor Osimhen'e yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Barış Alper Yılmaz'a yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Her iki oyuncunun da ne zaman sahalara döneceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen hangi maçları kaçıracak?

Sivasspor maçının son dakikalarında Rey Manaj'dan aldığı müdahale sonrası sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden Barış Alper Yılmaz'ın en az 3 hafta sahalardan uzakl olması bekleniyor. Aynı karşılaşmada oyundan çıkan ve yapılan incelemelerin ardından tedavisine başlanan yıldız golcü Victor Osimhen'in sakatlığının ise en az 2 hafta süreceği tahmin ediliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE VICTOR OSIMHEN'IN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Beklenmedik sakatlıklar sonrası kadro rotasyonunda küçülmeye giden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in 12 Aralık Perşembe günü oynanan Malmö deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Başarılı futbolcuların hafta sonu oynanan Trabzonspor deplasmanında da kadroda yer almasına imkansız gözüyle bakılıyor. İşte Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar:

Barış Alper Yılmaz:

12 Aralık Malmö

16 Aralık Trabzon

22 Aralık Kayserispor

5 Ocak Göztepe

Victor Osimhen:

12 Aralık Malmö

16 Aralık Trabzon

22 Aralık Kayserispor

GALATASARAY FİKSTÜRÜ (2024-2025 SEZONU İLK YARI FİKSTÜRÜ)

12 Aralık Perşembe: Malmö - Galatasaray

16 Aralık Pazartesi: Trabzonspor - Galatasaray

22 Aralık Pazar: Kayserispor - Galatasray

5 Ocak Pazar: Galatasaray - Göztepe

12 Ocak Pazar: Başakşehir - Galatasaray

19 Ocak Pazar: Hatayspor - Galatasaray

21 Ocak Salı: Galatasaray - Dinamo Kiev

26 Ocak Pazar: Galatasaray - Konyaspor

30 Ocak Perşembe: Ajax - Galatasaray