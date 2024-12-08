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Haberler Galatasaray Zirvede kritik viraj!

Zirvede kritik viraj!

Sarı-kırmızılılar, bugün Yiğidolar karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Fenerbahçe derbide yenildi. Sarı-kırmızılılar bugün kazanırsa fark 6 puana yükselecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Zirvede kritik viraj!

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, bugün Sivasspor deplasmanına konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak ve hakem Turgut Doman düdük çalacak. Ligde namağlup sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda aldığı 35 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 18 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

3 PUANDAN FAZLASI

Geçtığımız hafta evinde Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan Aslan zirve yarışında artık puan kaybetmek istemiyor. Geçen hafta farkı 3 puana indiren Fenerbahçe, dün Beşiktaş'a derbide 1-0 yenilince Aslan'ın iştahı kabardı. Okan Buruk ve öğrencileri farkı 6 puana çıkarmak için daha fazla kenetlendi. Sarı-kırmızılılar, Sivas'taki soğuk havaya rağmen elinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyip sahadan galip ayrılmak ve farkı artırmak istiyor.

37. RANDEVU

Sıvasspor ile Galatasaray, ligde 36 kez karşılaştı. 36 maçta sarı-kırmızılılar, 22 kez 3 puan alırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa kazandı. 7 maç ise berabere bitti. Galatasaray'ın 79 golüne, Sivasspor 46 golle karşılık verdi. Geçen sezon Sivas'ta oynanan müsabaka 1-1 berabere sona ererken, İstanbul'daki maçı Galatasaray, 6-1'lik skorla farklı kazanmıştı.

SİVAS'TA ÖZEL KARŞILAMA

2024-2025 seSüper Lig'de bugün Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray dün sabah hazırlıklarını tamamladı. Sivas'a giden sarı-kırmızılı kafileyi taraftarlar karşıladı. Okan Buruk ve futbolcular, Sivas'ta havalimanı çıkışında yeni takım otobüsünü kullandı.

BÜLENT UYGUN'A YENİLMEDİ

Buruk ile Bülent Uygun, 4 kez rakip oldu. Buruk; Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Uygun da Gaziantepspor, Kayserispor ve Sivasspor'un başındaydı. Bu maçlarda Buruk'un takımları 3 kez kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.

GOLCÜ ASLAN

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı bütün maçlarda rakip fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 13 maçta 35 gol kaydetti ve en golcü ikinci takım oldu. Aslan'da Osimhen 6, Barış Alper 5, Mauro Icardi ile Michy Batshuayi 4'er ve Dries Mertens ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

ZEMİNDE SIKINTI YOK

Sıvas'ta bugün saat 16.00'da başlayacak maç öncesi hava tahminlerinde kar yağışı beklenmiyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde yoğun kar yağışının olduğu kentte 2 gündür kar yağışı olmadı. Bugün maç saatinde de 3 derece ve parçalı bulut bir hava bekleniyor. Yerden ısıtmalı zemin sayesinde 4 Eylül Stadı'nda da bir problem bulunmuyor.

REKOR İÇİN SAHADA

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 5 maça çıktı. Aslan bu maçların hepsinden galip ayrılırken, 14 gol attı, kalesinde sadece 3 gol gördü. Ligde deplasmanda üst üste 14 maçtır kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirmek için sahaya çıkacak.

EKSİK İSİMLER

Aslan'da Sivasspor maçı kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ile durumu son antrenmanda belli olacak Abdülkerim kadroda yer almadı.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Güray, Alaaddin, Sonko, Radakovic, Uğur, Poungouras, Charisis, Pritchard, Koita, Rodrigues, Manaj

Galatasaray: Muslera, Barış, Metehan, Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen

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