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Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan zemin açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan zemin açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 15:28 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 15:33
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan zemin açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ;

"Hep söylüyoruz, zor bir deplasman ama hava ve zemin olarak şanslı bir günümüzdeyiz. Hava, bu mevsime göre çok soğuk değil. Güzel bir zemin var. Oyuncular, zemini görünce mutlu oldu. Bizim için önemli bu. Oyun içerisinde hem 3'lü hem 4'lü olacağız."

"Sivasspor, kolay şekilde tehlike yaratabilecek bir takım. Geri dönüşü de iyi yapan bir takım. Ligin en iyi takımlarından biri. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Önde etkili oyuncular var. Yüksek toplar ve savunma arkası koşularda Koita tehlikeli bir oyuncu. Önde oyuncular tehlikeli. Onlara önlemler aldık. Zaman zaman rakibi karşılarken ve hücuma çıktığımızda 3'lü olacağız, ikisini birden oynayacağız bugün. Rakibimizin de 5'li sistemle oynaması avantaj ve dezavantaj yaratabilir. Kalitemizi kullanmak istiyoruz. Amacımız kazanmak."

"KAZANIRSAK PUAN FARKINI AÇABİLİYORUZ"

"Dün en yakın rakibimiz Fenerbahçe puan kaybetti. Biz bugün kazanırsak puan farkını açabiliyoruz. Eğer rakibimiz kaybetmeseydi de bu maça aynı konsantrasyonla çıkacaktık. Yine aynı şekilde konsantreyiz. Kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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