  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray Sivasspor maçına hazır!

Galatasaray Sivasspor maçına hazır!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 14:02
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Sivasspor maçına hazır!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 8'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki taktik çalışmayla sona erdi.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, bugün Sivas'a gidecek.

Derbinin VAR'ı açıklandı!
Reklam - TOD
DİĞER
SON DAKİKA: Icardi'nin teklifine Dursun Özbek'ten ret geldi! Galatasaray'la sözleşmesi...
Suriye Milli Ordusu'nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK'ya karşı operasyon başladı
Dev derbinin muhtemel 11'leri
F.Bahçe'den yılın bombası! Bu transfer Osimhen'i gölgede bırakır
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ ŞİFRESİZ İZLE BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ ŞİFRESİZ İZLE 13:33
Konyaspor - Antalyaspor | CANLI Konyaspor - Antalyaspor | CANLI 13:17
Yeni Malatyaspor ligden çekilmek istiyor Yeni Malatyaspor ligden çekilmek istiyor 12:53
Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? 12:36
İngiltere'de derbiye erteleme kararı! İngiltere'de derbiye erteleme kararı! 12:31
Boluspor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman? Boluspor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman? 12:26
Daha Eski
Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 12:17
Buruk'tan stoper kararı! İşte G.Saray'ın Sivas maçı 11'i Buruk'tan stoper kararı! İşte G.Saray'ın Sivas maçı 11'i 12:07
Keçiörengücü-İstanbulspor maçı ne zaman? Keçiörengücü-İstanbulspor maçı ne zaman? 12:06
Derbinin VAR'ı açıklandı! Derbinin VAR'ı açıklandı! 12:06
THY Euroleague'de 13 .hafta tamamlandı! İşte toplu sonuçlar THY Euroleague'de 13 .hafta tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 12:02
Başakşehir FK-Hatayspor maçı ne zaman? Başakşehir FK-Hatayspor maçı ne zaman? 11:53