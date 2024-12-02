Davinson Sanchez oyundan atılmalı mıydı? Eski hakemler Galatasaray - Eyüpspor maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından hakem Oğuzhan Çakır'ın kararları yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem programı beIN Trio'da Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran tarafından değerlendirildi.