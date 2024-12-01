TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni sağ beki Almanya'dan!

Galatasaray 2 sezon üst üste mutlu sona ulaştığı Süper Lig'de bu sezon da hata yapmak istemiyor.

Cimbom ayrıca mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de kupayı tarihinde bir kez daha alarak sarı-kırmızılı taraftarlarına büyük bir sevinç yaşatmayı hedefliyor.