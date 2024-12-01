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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni sağ beki Almanya'dan!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni sağ beki Almanya'dan!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak sağ bek transferi için gündeme Almanya'dan sürpriz bir isim geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni sağ beki Almanya'dan!

Galatasaray 2 sezon üst üste mutlu sona ulaştığı Süper Lig'de bu sezon da hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni sağ beki Almanya'dan!

Cimbom ayrıca mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de kupayı tarihinde bir kez daha alarak sarı-kırmızılı taraftarlarına büyük bir sevinç yaşatmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni sağ beki Almanya'dan!

Galatasaray'da bu nedenle devre arası transfer dönemi için şimdiden kollar sıvandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni sağ beki Almanya'dan!

Cimbom'da bu anlamda transferde sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni sağ beki Almanya'dan!

Alman basınında yer alan haberlerde Ridle Baku'nun listede olduğu iddia edildi. Wolfsburg'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki sağ bekin ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni sağ beki Almanya'dan!

Sarı-kırmızılı takımın ocak ayında Alman futbolcu ile temasa geçeceği aktarıldı. Wolfsburg'da bu sezon 13 resmi maçta 2 gol atan Baku; 982 dakika süre aldı.

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