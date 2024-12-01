TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni sağ beki Almanya'dan!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak sağ bek transferi için gündeme Almanya'dan sürpriz bir isim geldi. İşte haberin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Cimbom'da bu anlamda transferde sürpriz bir isim gündeme geldi.
Alman basınında yer alan haberlerde Ridle Baku'nun listede olduğu iddia edildi. Wolfsburg'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki sağ bekin ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı takımın ocak ayında Alman futbolcu ile temasa geçeceği aktarıldı. Wolfsburg'da bu sezon 13 resmi maçta 2 gol atan Baku; 982 dakika süre aldı.
Almanya Milli Takımı'nda da bu zamana kadar 4 kez forma giyen deneyimli futbolcu, 2020 yılından bu yana Wolfsburg forması giyiyor.
DİĞER