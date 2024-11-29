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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Icardi'nin sakatlığının ardından hücum hattına takviye isteyen Okan Buruk yönetime raporunu sundu. Tecrübeli çalıştırıcının Çaykur Rizespor'da beraber çalıştığı golcü oyuncuyu alternatifleri arasına aldığı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 13:08
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TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Sarı kırmızılılar ocak ayında önemli yıldızları kadrosuna katmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Galatasaraylı kurmaylar ara transferde özellikle nokta atışı hamleler yapmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Yönetim gerçekleştireceği transferlerden maksimum verim alarak 5. yıldızı takmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda transferde ciddi adımlar atılmaya başlandı.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Galatasaray'ın ocak ayında hücum hattına kesin olarak transfer yapacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Sarı kırmızılıların 1 kanat, 1 de forvet takviyesi gerçekleştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Teknik Direktör Okan Buruk da hücum hattında yaşanan sayısal eksiklik üzerine bu bölgelere takviye talep etti.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Cimbom özellikle Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası büyük hayal kırıklığına uğramıştı.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Yönetim de sezonu kapatan Arjantinli golcünün yerini doldurmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Bu doğrultuda Aslan'ın sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Sarı kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katmak için kolları sıvadığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Öte yandan Galatasaray'ın gündemine gelen o isme, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Yönetim bu transferi gerçekleştirerek 5. yıldız yolunda çok önemli bir adım atmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

İşte Galatasaray'ın ara transferdeki en büyük hedefi...

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

G.SARAY'DAN VEDAT MURIQI BOMBASI!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, forvet bölgesi için Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi'yi gündemine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Sarı kırmızılıların, eski Fenerbahçeli yıldızı kadrosuna katarak Icardi'nin sakatlığı sonrası oluşan boşluğu doldurmayı hedeflediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

30 yaşındaki santrforun ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Vedat Muriqi'nin, Çaykur Rizespor'dan eski hocası olan Okan Buruk'un da bu transferde önemli rol oynaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

İspanyol ekibi Mallorca'nın ise 4-5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında transfere onay vereceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Galatasaray'ın bu rakamı biraz daha aşağı çekmeyi planladığı ve daha iyi şartlarda Vedat Muriqi'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Vedat Muriqi bu sezon İspanya'da toplam 11 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Kosovalı oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

1.94 boyundaki futbolcunun kulübüyle olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!

Vedat Muriqi 2020 yılında Fenerbahçe'den 21 milyon Euro bonservis ücretine Lazio'ya transfer olmuştu.

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