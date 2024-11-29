TRANSFER HABERİ - Okan Buruk eski öğrencisini Galatasaray'a getirecek!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Icardi'nin sakatlığının ardından hücum hattına takviye isteyen Okan Buruk yönetime raporunu sundu. Tecrübeli çalıştırıcının Çaykur Rizespor'da beraber çalıştığı golcü oyuncuyu alternatifleri arasına aldığı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaraylı kurmaylar ara transferde özellikle nokta atışı hamleler yapmayı hedefliyor.
Yönetim gerçekleştireceği transferlerden maksimum verim alarak 5. yıldızı takmayı planlıyor.
Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda transferde ciddi adımlar atılmaya başlandı.
Galatasaray'ın ocak ayında hücum hattına kesin olarak transfer yapacağı belirtildi.
Sarı kırmızılıların 1 kanat, 1 de forvet takviyesi gerçekleştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Teknik Direktör Okan Buruk da hücum hattında yaşanan sayısal eksiklik üzerine bu bölgelere takviye talep etti.
Cimbom özellikle Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası büyük hayal kırıklığına uğramıştı.
Yönetim de sezonu kapatan Arjantinli golcünün yerini doldurmak için harekete geçti.
Bu doğrultuda Aslan'ın sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.
Sarı kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katmak için kolları sıvadığı öne sürüldü.
Öte yandan Galatasaray'ın gündemine gelen o isme, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği ileri sürüldü.
Yönetim bu transferi gerçekleştirerek 5. yıldız yolunda çok önemli bir adım atmayı hedefliyor.
İşte Galatasaray'ın ara transferdeki en büyük hedefi...
G.SARAY'DAN VEDAT MURIQI BOMBASI!
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, forvet bölgesi için Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Sarı kırmızılıların, eski Fenerbahçeli yıldızı kadrosuna katarak Icardi'nin sakatlığı sonrası oluşan boşluğu doldurmayı hedeflediği öne sürüldü.
30 yaşındaki santrforun ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Vedat Muriqi'nin, Çaykur Rizespor'dan eski hocası olan Okan Buruk'un da bu transferde önemli rol oynaması bekleniyor.
İspanyol ekibi Mallorca'nın ise 4-5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında transfere onay vereceği kaydedildi.
Galatasaray'ın bu rakamı biraz daha aşağı çekmeyi planladığı ve daha iyi şartlarda Vedat Muriqi'yi transfer etmek istediği iddia edildi.
Vedat Muriqi bu sezon İspanya'da toplam 11 maçta görev aldı.
Kosovalı oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.
1.94 boyundaki futbolcunun kulübüyle olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Vedat Muriqi 2020 yılında Fenerbahçe'den 21 milyon Euro bonservis ücretine Lazio'ya transfer olmuştu.
Başarılı oyuncu kariyerinde Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, Giresunspor, KF Teuta, KS Besa ve KF Liria gibi takımlarda da top koşturmuştu.
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