  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Golcü iş başında

Golcü iş başında

Victor Osimhen, Galatasaray’ın kritik deplasmanında da golünü attı. Nijeryalı futbolcu, Tottenham maçından sonra AZ Alkmaar karşısında da ağları sarstı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Golcü iş başında

Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen, attığı kafa golüyle AZ Alkmaar deplasmanını boş geçmedi. Avrupa Ligi'nde oynanan kritik mücadelede Nijeryalı yıldız sarı-kırmızlılara beraberliği sağlayan golü kaydetti. İstanbul'da kazanılan 3-2'lik Tottenham mücadelesinde ağları havalandıran Osimhen dün akşam da gol sevinci yaşadı ve son iki maçta kazanılan 4 puana doğrudan katkı sunmuş oldu. 25 yaşındaki yıldız; bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 8. resmi maçında 7. kez ağları havalandırdı. Özellikle Avrupa Ligi'nde son 2 maçını boş geçmeyen başarılı forvet; 3 gol birden attı. Osimhen daha önce 3-1 galip gelinen PAOK maçında da 2 asist yapmıştı. Böylece Osimhen; Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 3 gol, 2 asistle 5 gole direkt etki etti. Öte yandan ünlü futbolcu, dün akşam 90 dakika boyunca golünün yanında 7 şut, 3 isabetli şut, yüzde 75 isabetli pas, 2 hava topu kazanma ve 3 ikili mücadele kazanma rakamları elde etti.

AVRUPA'DA 3'TE 3 YAPABİLİRİZ

Victor Osimhen, "Gol atmak iyi bir his fakat 1 puanla ayrılıyoruz. 2. yarı daha etkili olduk. 4 gün önce maç vardı, mental olarak yorgun olabiliriz. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedik. 3'te 3 yapabiliriz. Rakiplere saygı duyuyoruz" dedi.

BATSHUAYİ İLE ÇİFT FORVET

AZ Alkmaar deplasmanında 3-4-1-2 sistemine dönen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, forvet hattında Victor Osimhen'in yanında Michy Batshuayi'yi oynattı. Bodrum FK deplasmanında galibiyet golünü atan Belçikalı yıldız dün akşamki mücadeleye ilk 11'de başladı.

Talisca düellosu! Beşiktaş ve F.Bahçe...
Reklam
DİĞER
Son dakika haberleri: Usta yazardan Beşiktaş ve UEFA için olay sözler! "Paçalarından çifte standart dökülüyor"
Suriye'de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor | Halep'te kilit noktalar ele geçirildi! Devrim Muhafızları komutanı Pourhashemi öldü
İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da...
G.Saray'dan eski F.Bahçeli isme kanca! Bu transfer 5. yıldızı getirir
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
3 puanı çektik aldık 3 puanı çektik aldık 01:54
Nefes aldılar Nefes aldılar 01:50
Ustaların imzası Ustaların imzası 01:49
İhtiyar delikanlı! İhtiyar delikanlı! 01:49
Jose Mourinho: Bu maçı idare etmek çok zordu... Jose Mourinho: Bu maçı idare etmek çok zordu... 01:36
F.Bahçe Çekya'da geri döndü! F.Bahçe Çekya'da geri döndü! 01:36
Daha Eski
İşte UEFA güncel ülke puanımız! İşte UEFA güncel ülke puanımız! 01:36
AZ Alkmaar'ın hocasından G.Saray-F.Bahçe kıyası! AZ Alkmaar'ın hocasından G.Saray-F.Bahçe kıyası! 01:36
Beşiktaş'ta toplantı kararı! Bronckhorst... Beşiktaş'ta toplantı kararı! Bronckhorst... 01:36
İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da... İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da... 01:36
Gio'dan istifa yanıtı! Gio'dan istifa yanıtı! 01:35
Buruk: Kazanmak istiyorduk ama... Buruk: Kazanmak istiyorduk ama... 01:35