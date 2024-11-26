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Haberler Galatasaray Türkiye'ye gelecek mi? Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

Türkiye'ye gelecek mi? Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

Son dakika haberi: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasıyla birlikte forvete takviye yapması beklenen sarı kırmızılılar Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq takımında forma giyen Moussa Dembele'yi gündemine almıştı. Fransız yıldızdan sarı kırmızılılara transfer yanıtı geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 15:05
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ENES CEVAHİRCİ
Türkiye'ye gelecek mi? Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

Süper Lig'de Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, 12 haftada 36 puanın 34'ünü toplayarak rekora imza attı.

Türkiye'ye gelecek mi? Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

Yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışmalarını sıklaştırdı.

Türkiye'ye gelecek mi? Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

Ocak ayı için transfer planlamasını yapan yönetim Icardi'nin sakatlığı sonrası önceliğini forvet hattına verdi.

Türkiye'ye gelecek mi? Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

Birçok ismi gündemine alan sarı kırmızılılar Fransız yıldız Moussa Dembele için girişimlere başlamıştı.

Türkiye'ye gelecek mi? Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

Fransız basını yıldız oyuncunun transferi hakkında flaş gelişmeyi duyurdu.

Türkiye'ye gelecek mi? Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

Foot Mercato, Galatasaray'ın Moussa Dembele ile ilgilindiğini doğrularken yıldız oyuncunun ocak ayında Suudi Arabistan'dan ayrılmaya niyetinin olmadığını belirtti.

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