Türkiye'ye gelecek mi? Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Son dakika haberi: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasıyla birlikte forvete takviye yapması beklenen sarı kırmızılılar Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq takımında forma giyen Moussa Dembele'yi gündemine almıştı. Fransız yıldızdan sarı kırmızılılara transfer yanıtı geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Birçok ismi gündemine alan sarı kırmızılılar Fransız yıldız Moussa Dembele için girişimlere başlamıştı.
Fransız basını yıldız oyuncunun transferi hakkında flaş gelişmeyi duyurdu.
Foot Mercato, Galatasaray'ın Moussa Dembele ile ilgilindiğini doğrularken yıldız oyuncunun ocak ayında Suudi Arabistan'dan ayrılmaya niyetinin olmadığını belirtti.
Al Ettifaq formasıyla bu sezon 13 maça çıkan yıldız oyuncu 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Dembele'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Fransız santrforun Al Ettifaq'ta 1 yıllık kontratı devam ediyor.
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