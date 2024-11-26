Galatasaray'da Nelsson hikayesi sona eriyor! Okan Buruk ayrılığa onay verdi!
Son dakika spor haberleri | Galatasaray’a transfer olduğu günden bu yana kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Victor Nelsson için Sarı-Kırmızılılardan sürpriz bir karar geldi. Teknik direktör Okan Buruk bir süredir yedek kulübesinde bıraktığı Danimarkalı stoperin satışına onay verdi ve oyuncunun bonservisi belirlendi. İşte ayrıntılar… GS SPOR HABERLERİ
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Okan Buruk'tan da Nelsson'un ayrılığına onay çıktı.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Nelsson'un satışından en az 10 milyon euro bekliyor.
Kadrosunu takviyelerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Nelsson'dan gelecek parayla yeni isimlere imza attırmayı planlıyor.
Nelsson, Galatasaray kariyerinde 137 maça çıktı.
26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
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