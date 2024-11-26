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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Nelsson hikayesi sona eriyor! Okan Buruk ayrılığa onay verdi!

Galatasaray'da Nelsson hikayesi sona eriyor! Okan Buruk ayrılığa onay verdi!

Son dakika spor haberleri | Galatasaray’a transfer olduğu günden bu yana kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Victor Nelsson için Sarı-Kırmızılılardan sürpriz bir karar geldi. Teknik direktör Okan Buruk bir süredir yedek kulübesinde bıraktığı Danimarkalı stoperin satışına onay verdi ve oyuncunun bonservisi belirlendi. İşte ayrıntılar… GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 09:47
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Galatasaray'da Nelsson hikayesi sona eriyor! Okan Buruk ayrılığa onay verdi!

Galatasaray'da forma şansı bulamayan Victor Nelsson, ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara veda edebilir.

Galatasaray'da Nelsson hikayesi sona eriyor! Okan Buruk ayrılığa onay verdi!

Galatasaray'ın Nelsson için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Galatasaray'da Nelsson hikayesi sona eriyor! Okan Buruk ayrılığa onay verdi!

Okan Buruk'tan da Nelsson'un ayrılığına onay çıktı.

Galatasaray'da Nelsson hikayesi sona eriyor! Okan Buruk ayrılığa onay verdi!

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Nelsson'un satışından en az 10 milyon euro bekliyor.

Galatasaray'da Nelsson hikayesi sona eriyor! Okan Buruk ayrılığa onay verdi!

Kadrosunu takviyelerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Nelsson'dan gelecek parayla yeni isimlere imza attırmayı planlıyor.

Galatasaray'da Nelsson hikayesi sona eriyor! Okan Buruk ayrılığa onay verdi!

Nelsson, Galatasaray kariyerinde 137 maça çıktı.

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