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Haberler Galatasaray AZ Alkmaar'dan Galatasaray maçı öncesi açıklama

AZ Alkmaar'dan Galatasaray maçı öncesi açıklama

AZ Alkmaar Kulübü yayınladığı açıklamada, deplasman tribünü dışında herhangi bir yerden bilet satın alan Galatasaray taraftarlarının stadyuma ve stadyum çevresine giriş yapmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 15:05 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 15:06
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AZ Alkmaar'dan Galatasaray maçı öncesi açıklama

AZ Alkmaar Kulübü, Galatasaray ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 5. maçta maçı öncesinde bir açıklama yayınlayarak önemli bir uyarıda bulundu.

Açıklamada, deplasman tribünü dışında herhangi bir yerden bilet alan Galatasaray taraftarlarının stadyuma ve stadyum çevresine giriş yapamayacağı belirtildi.

AZ Alkmaar Kulübü, biletlerin sadece AZ Club Kart sahiplerine satılacağını, bunun dışında satılan biletlerin sahte veya bloke bilet olma ihtimali olabileceği konusunda uyarı yaptı.

Bu maçın biletlerinin AZ Alkmaar'ın resmi sitesinden satılacağı ve biletlerin maç gününde AZ Club Kart'ın ibraz edilmesiyle teslim edileceği vurgulandı.

Galatasaray taraftarlarının ise deplasman tribünü biletlerini Galatasaray Kulübü'nden satın almaları gerektiği açıklandı.

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