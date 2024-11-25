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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Icardi'de sıcak gelişme! Bu hafta içinde...

GALATASARAY HABERİ - Icardi'de sıcak gelişme! Bu hafta içinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi, ön çapraz bağının kopması sonrası sezonu kapattı. Ameliyat masasına yatacak olan Arjantinli yıldız için bu hafta kritik bir karar alınacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 15:44
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca! Bayern Münih ve Barcelona da peşinde

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca! Bayern Münih ve Barcelona da peşinde

Bu mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip Michy Batshuayi'nin tek golüyle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca! Bayern Münih ve Barcelona da peşinde

Bodrum FK'yı da yenerek 13 haftalar baz alındığında en fazla puan toplayan takım olmayı başaran Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluk sayısını 25'e çıkarmak ve beşinci yıldızı logosuna eklemek amacında.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca! Bayern Münih ve Barcelona da peşinde

Kadro kalitesini yukarı çekmeyi planlayan teknik heyet ve yönetim birçok mevki için temaslarda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca! Bayern Münih ve Barcelona da peşinde

ÖNCELİK FORVETTE
Galatasaray'da transfer harekatı forvetle başlayacak. Mauro Icardi'nin yokluğunda Michy Batshuayi'yi sahaya sürmeyi planlayan teknik direktör Okan Buruk, her ihtimale karşı bir futbolcu almak amacında.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca! Bayern Münih ve Barcelona da peşinde

Rotasyonda eksik kalmak istemeyen deneyimli çalıştırıcı, farklı mevkiler konusunda da düşüncelerini paylaşıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca! Bayern Münih ve Barcelona da peşinde

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşı yeni bir file bekçisi alınmak isteniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca! Bayern Münih ve Barcelona da peşinde

ALISSON BECKER BOMBASI!
Galatasaray'da Uruguaylı kalecinin kontratının son aylarına girmesi ve veda olasılığının günden güne artması üzerine Alisson Becker gündeme alındı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca! Bayern Münih ve Barcelona da peşinde

Brezilyalı fike bekçisi için Claudio Taraffarel'in devreye girdiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca! Bayern Münih ve Barcelona da peşinde

Ancak Aslan bu transferde yalnız değil. Sarı kırmızılı ekibin önünde iki dünya devi daha var.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca! Bayern Münih ve Barcelona da peşinde

Yapılacak teklifler ve yıldız isme yaklaşım şekilleri transferi etkileyebilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca! Bayern Münih ve Barcelona da peşinde

BARCELONA VE BAYERN DE İSTİYOR
Uzun süredir dünya futbolunda önemli bir yere sahip olan Alisson Becker için İspanyol temsilcisi Barcelona ile Bundesliga'nın köklü takımı Bayern Münih devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca! Bayern Münih ve Barcelona da peşinde

Takvim'in Tupi'den derlediği habere göre henüz bu süreç resmiyete taşınmasa da bir ilgi söz konusu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca! Bayern Münih ve Barcelona da peşinde

Brezilyalı kalecinin 2027'de biten kontratı ve Mamardashvili'nin takıma katılacak olasından dolayı İngiliz temsilcisinde uzun süreli bir varlığından bahsetmek mümkün değil.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca! Bayern Münih ve Barcelona da peşinde

Barcelona ise Marc-Andre ter Stegen'in sakatlanmasının ardından tecrübeli file bekçisine kaleyi emanet etmek amacında.

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