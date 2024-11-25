GALATASARAY HABERİ - Icardi'de sıcak gelişme! Bu hafta içinde...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi, ön çapraz bağının kopması sonrası sezonu kapattı. Ameliyat masasına yatacak olan Arjantinli yıldız için bu hafta kritik bir karar alınacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kadro kalitesini yukarı çekmeyi planlayan teknik heyet ve yönetim birçok mevki için temaslarda bulunuyor.
ÖNCELİK FORVETTE
Galatasaray'da transfer harekatı forvetle başlayacak. Mauro Icardi'nin yokluğunda Michy Batshuayi'yi sahaya sürmeyi planlayan teknik direktör Okan Buruk, her ihtimale karşı bir futbolcu almak amacında.
Rotasyonda eksik kalmak istemeyen deneyimli çalıştırıcı, farklı mevkiler konusunda da düşüncelerini paylaşıyor.
Fernando Muslera'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşı yeni bir file bekçisi alınmak isteniyor.
ALISSON BECKER BOMBASI!
Galatasaray'da Uruguaylı kalecinin kontratının son aylarına girmesi ve veda olasılığının günden güne artması üzerine Alisson Becker gündeme alındı.
Brezilyalı fike bekçisi için Claudio Taraffarel'in devreye girdiği öne sürüldü.
Ancak Aslan bu transferde yalnız değil. Sarı kırmızılı ekibin önünde iki dünya devi daha var.
Yapılacak teklifler ve yıldız isme yaklaşım şekilleri transferi etkileyebilir.
BARCELONA VE BAYERN DE İSTİYOR
Uzun süredir dünya futbolunda önemli bir yere sahip olan Alisson Becker için İspanyol temsilcisi Barcelona ile Bundesliga'nın köklü takımı Bayern Münih devreye girdi.
Takvim'in Tupi'den derlediği habere göre henüz bu süreç resmiyete taşınmasa da bir ilgi söz konusu.
Brezilyalı kalecinin 2027'de biten kontratı ve Mamardashvili'nin takıma katılacak olasından dolayı İngiliz temsilcisinde uzun süreli bir varlığından bahsetmek mümkün değil.
Barcelona ise Marc-Andre ter Stegen'in sakatlanmasının ardından tecrübeli file bekçisine kaleyi emanet etmek amacında.
Alisson'un güncel piyasa değeri 28 milyon Euro.
32 yaşındaki file bekçisi bu sezon çıktığı 8 maçta 3 gol yerken, 5 maçta da kalesini gole kapattı.
Brezilyalı kalecinin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
DİĞER