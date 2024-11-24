TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak!
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sol bek transferi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda sol bek konusunda gündeme İskoç yıldız geldi. İşte Cimbom'da taraftarları heyecanlandıran haberlerin tüm detayları...
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Namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da bir yandan da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Bek transferi yapacağı bilinen Aslan'da uzun süredir çalışmalar devam ediyordu.
İngiliz basını, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ismi resmen duyurdu.
ARSENAL'İN YILDIZI GÜNDEMDE
aspor.com.tr editörlerinden Bedirhan Altundağ'ın Msn.com'dan derlediği habere göre; Sarı-kırmızılılar, Arsenal'de gözden düşen Kieran Tierney'i transfer etmek istiyor.
Haberin detaylarında, İskoç oyuncunun kulübünden ayrılmayı istediği belirtildi.
Tierney'in, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakabileceğinin de altı çizildi.
EURO 2024'TE SAKATLANMIŞTI
Kieran Tierney, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.
Uyluk sakatlığı yaşayan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon henüz sahaya çıkamadı.
Başarılı oyuncunun, yaz transfer döneminde Topçulardan ayrılma planları yaptığı ancak yaşadığı sakatlığın kendisine olan ilgileri azalttığı kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Tierney'in kulübü ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek.
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