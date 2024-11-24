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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak!

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sol bek transferi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda sol bek konusunda gündeme İskoç yıldız geldi. İşte Cimbom'da taraftarları heyecanlandıran haberlerin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 11:19
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak!

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, Bodrum FK'ya konuk oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak!

Sarı-kırmızılılar, belki de sezonun en kötü oyununu oynadığı mücadelede oldukça zorlandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak!

Mücadelenin 2'nci yarısında oyuna dahil olan Michy Batshuayi 54'üncü dakikada sahneye çıkarak maçın tek golünü attı ve 3 puanı getirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak!

Namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da bir yandan da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Bek transferi yapacağı bilinen Aslan'da uzun süredir çalışmalar devam ediyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak!

İngiliz basını, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ismi resmen duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak!

ARSENAL'İN YILDIZI GÜNDEMDE

aspor.com.tr editörlerinden Bedirhan Altundağ'ın Msn.com'dan derlediği habere göre; Sarı-kırmızılılar, Arsenal'de gözden düşen Kieran Tierney'i transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak!

Haberin detaylarında, İskoç oyuncunun kulübünden ayrılmayı istediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak!

Tierney'in, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakabileceğinin de altı çizildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak!

EURO 2024'TE SAKATLANMIŞTI

Kieran Tierney, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak!

Uyluk sakatlığı yaşayan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon henüz sahaya çıkamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak!

Başarılı oyuncunun, yaz transfer döneminde Topçulardan ayrılma planları yaptığı ancak yaşadığı sakatlığın kendisine olan ilgileri azalttığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak!

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Tierney'in kulübü ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek.

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