Bodrum FK - Galatasaray maçını spor yazarları değerlendirdi

65'te Osimhen kendi vursa skoru 2'ye getirecekti. Ama Ziyech'e asist yapmayı tercih etti. Ziyech de adeta boş kale yerine topu üstten auta attı. Bir topa ancak bu kadar kötü vurulabilirdi. Ziyech'in vuruşu, 'Bu da kaçar mı?' videoları için iyi bir malzeme olur. Bu arada Osimhen dün çok ofsaytta kaldı. Ama takımı önde tutan tek isimdi...