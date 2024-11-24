Bodrum FK - Galatasaray maçını spor yazarları değerlendirdi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Cimbom'a galibiyeti getiren golü, 54. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçı değerlendirdi.
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65'te Osimhen kendi vursa skoru 2'ye getirecekti. Ama Ziyech'e asist yapmayı tercih etti. Ziyech de adeta boş kale yerine topu üstten auta attı. Bir topa ancak bu kadar kötü vurulabilirdi. Ziyech'in vuruşu, 'Bu da kaçar mı?' videoları için iyi bir malzeme olur. Bu arada Osimhen dün çok ofsaytta kaldı. Ama takımı önde tutan tek isimdi...
İlk yarıda sakatlanan Gökhan Akkan'ın yerine kaleye geçen Sousa, inanılmaz kurtarışlar yaptı. Sousa'nın içine Mamardashvili kaçmış gibiydi adeta... Aslında Galatasaray maç boyunca İcardi'nin yokluğunu çok hissetti. Galatasaraylı oyuncular, İcardi sahadayken kendilerini güvende hissediyorlar. Rakip savunmacılar da İcardi'yi marke etmeye çalışırken, diğer hücumcular rahat pozisyona giriyorlardı.
Galatasaray için çok kolay geçeceği ve farklı kazanacağı düşünülen maç, zor geçti. Hatta 90'da Gökdeniz'in şutu direkten döndü. Galatasaray bu sezonki tahrip gücü yüksek oyununun gerisinde kaldı. Ama kazanmak çok önemliydi. Bu arada Galatasaray'ın ikinci yarıda tonla gol kaçırdığını da unutmamak lazım. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.
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Galatasaray, Bodrum duvarını yedekteki altın golcüsü Batshuayi'nin golüyle aşarken, oyun olarak izleyenlere azap çektirdi. Bodrumspor, Galatasaray'ı iyi analiz etmiş olacak ki kalabalık savunma yaptılar. Kontrataklarla gol aradılar. Ege, oyundan atılıp Bodrum 10 kişi kalıncaya kadar Galatasaray'ın ilk yarıda akılda kalacak tek pozisyonu yoktu.
Okan Buruk, doğru bir hamle ile rakibini eksik olduğunu düşünüp Batshuayi'yi oyuna alarak çift forvete döndü. Osimhen'i markajdan kurtardı ve Galatasaray'ın daha üretken olmasını sağladı. Sallai çok top kaybetti. Gereksiz yere attığı çalımlarla pozisyonları tüketti. Karadağ maçında çok yorulmuş olacak ki Yunus, alıştığımız patlayıcı gücünde değildi.
Davinson Sanchez, olmayınca oyunu geriden başlatma görevi Sara'ya kaldı. Sanchez olduğunda Sara hücuma daha fazla katkı veriyor. Batshuayi'nin golünde vatandaşı Mertens'in etkili ortasının payı çok büyüktü. Ancak Mertens duran topların hepsini kullanmamalı. Bu görevi Sara'ya bırakmalı. İlk yarıdaki olumsuz oyunun bir başka nedeni de Galatasaray'ın rüzgara karşı oynamasıydı.
İkinci yarı Galatasaraylı oyuncalar rüzgarı arkalarına alınca Bodrum kalesini dışardan attıkları şutlarla tehdit ettiler. Sara, Ziyech ve Batshuayi şut denemelerinde bulundular. Kaleci Gökhan'ın yerine giren Diogo Sousa kalesinde adeta devleşti ve akıl almaz kurtarışlar yaptı. Galatasaray, Bodrum'da sadece 1 maç ve 3 puan kazandı.
Akıllarda kalan tek pozisyon ise Ziyech kalitesindeki bir oyuncunun Osimhen'in "Alda at dediği" pasta topu boş kaleye gönderememesiydi.
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Bodrum FK geriye yaslanarak bekleyen kontratak ile çıkmaya çalışan, Galatasaray ise rakibe önde basan golü arayan taraftı. Osimhen'e kaliteli ortalar gelmiyor. Abdülkerim ve Metehan birlikteliği güven vermiyor. Bodrum önceleri Barış Alper'in boşalttığı kanattan sonra diğer kanattan Dimitrov ile etkili oldu.
Galatasaray'da oyuncular pas yerine topla bir tık fazla oynayınca gol bulmakta zorlandı. Rakip 10 kişi, kalede Gökhan sakatlandı, Sousa kalede yan topta çıkış hatası yapınca Batshuayi ile golü buldu. 66. dakikada akıllara zarar pozisyonda Osimhen 'al da at' dedi, Zyech zor olanı yaptı auta attı.
Hakem Muhammet Ali Metoğlu, bundan önceki maçlarında tüm spesifik hatalarına rağmen MHK desteği ile yetişmesi için sürekli maç verilen yeni yüzlerden. Ancak hakemlik tekniği, yer alma, kartlarını kullanma ve oyunu okuma açısından çok ciddi eksiklikleri var. Bodrumlu Ege'nin ikinci sarıdan ihracında ne diyorlar "İkinci sarı uzaydan bile kabul görmeli".
Evet, adım frekansı gereği arkada kaldı, bir dokunuş var ama bu ikinci sarı kabul görmedi. Basit kaldı. Kendisi de içine sindirmemiş olmalı ki uzatmalarda Abdülkerim'e gereksiz bir sarı kart gösterdi. Aklınca kart balansı yaptı. Oysa Barış Alper'e göstermediği daha net sarıydı. İyileşmelerini sabırla bekliyoruz.
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